Ultimo aggiornamento ore 18:27
Home » Spettacoli » TV
TV

Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 10 novembre 2025

di Anton Filippo Ferrari
Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 10 novembre 2025

Questa sera, lunedì 10 novembre 2025, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 10 novembre 2025, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

In apertura, un approfondimento sui legami tra sinistra e mondo islamico, con elementi di contesto e voci a confronto.  A seguire, nuovi sviluppi dell’inchiesta sui call center per capire come operano le reti e quali strumenti usare per evitare le truffe. Infine, spazio al tema giustizia, con la testimonianza delle vittime. Nel corso della serata, anche un’intervista a Eva Kaili, ex vicepresidente del Parlamento europeo coinvolta nell’inchiesta Qatargate. Parteciperanno al dibattito, fra gli altri: Alessandro Sallusti, Maurizio Belpietro, Lucetta Scaraffia e Matteo Flora.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 10 novembre 2025, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.

Ricerca