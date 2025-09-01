Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 1 settembre 2025

Questa sera, lunedì 1 settembre 2025, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 1 settembre 2025, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, l’intervista al ministro della Difesa Guido Crosetto sui principali dossier del governo. A seguire, una lunga pagina di politica con le elezioni regionali. Tra i temi, un focus sul mercato di dati sensibili e immagini private: grazie a un’inchiesta esclusiva di Quarta Repubblica è stata scoperta una piattaforma online che vendeva filmati privati di famiglie italiane, rubati dalle telecamere di sorveglianza. E ancora, un reportage lungo la linea del fronte in Ucraina, nel Donbass, per raccontare la guerra dei droni, tra accerchiate dell’esercito russo e bombardamenti. Infine, si torna sul caso Garlasco, con le ultime novità investigative. Parteciperanno al dibattito, fra gli altri: Carlo Calenda, Roberto Occhiuto, Alessandro Sallusti, Paolo Mieli, Ilaria Proietti, Alex Orlowski, Alessandra Moretti, Hoara Borselli, Camillo Langone, Gianluca Zanella, Barbara Palombelli, Andrea Ruggieri, Massimo Lugli e Giuseppe Cruciani.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 1 settembre 2025, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.