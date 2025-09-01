Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 1 settembre 2025

di Anton Filippo Ferrari
Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 1 settembre 2025

Questa sera, lunedì 1 settembre 2025, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 1 settembre 2025, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, l’intervista al ministro della Difesa Guido Crosetto sui principali dossier del governo. A seguire, una lunga pagina di politica con le elezioni regionali. Tra i temi, un focus sul mercato di dati sensibili e immagini private: grazie a un’inchiesta esclusiva di Quarta Repubblica è stata scoperta una piattaforma online che vendeva filmati privati di famiglie italiane, rubati dalle telecamere di sorveglianza.

E ancora, un reportage lungo la linea del fronte in Ucraina, nel Donbass, per raccontare la guerra dei droni, tra accerchiate dell’esercito russo e bombardamenti. Infine, si torna sul caso Garlasco, con le ultime novità investigative.

Parteciperanno al dibattito, fra gli altri: Carlo Calenda, Roberto Occhiuto, Alessandro Sallusti, Paolo Mieli, Ilaria Proietti, Alex Orlowski, Alessandra Moretti, Hoara Borselli, Camillo Langone, Gianluca Zanella, Barbara Palombelli, Andrea Ruggieri, Massimo Lugli e Giuseppe Cruciani.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 1 settembre 2025, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca