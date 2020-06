Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 1 giugno 2020

Torna questa sera, lunedì 1 giugno 2020, Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro in onda su Rete 4 ed incentrata anche oggi sull’emergenza Coronavirus. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, sia dal punto di vista sanitario sia da quello economico. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 1 giugno, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

Al centro del nuovo appuntamento con Quarta Repubblica, l’intervista di Nicola Porro al leader della Lega Matteo Salvini sui temi di stretta attualità politica, economica e sociale, oltre che ovviamente sulla gestione da parte del governo dell’emergenza Coronavirus. Dal 3 giugno, infatti, saranno di nuovo possibili gli spostamenti interregionali così come quelli fra gli Stati dell’Unione europea.

Nel corso della serata, ampio spazio verrà dedicato al caso Palamara che sta scuotendo la magistratura italiana e il Csm. Un largo approfondimento, poi, sull’imminente riapertura dei confini regionali che scatterà per tutto il territorio nazionale il prossimo 3 giugno, con un focus sugli attacchi alla Regione Lombardia per la gestione dell’emergenza sanitaria.

Tra le anticipazioni della puntata di oggi, 1 giugno 2020, in diretta su Rete 4 anche numerosi servizi e approfondimenti sulla rotta balcanica diventata via di accesso all’Europa anche per i nordafricani, sulla desertificazione dei centri storici delle città d’arte e sullo spaccio di droga che continua nonostante i controlli anti-assembramento delle forze dell’ordine.

Quarta Repubblica: gli ospiti

Quali sono gli ospiti in studio di Quarta Repubblica in onda oggi, 1 giugno? In studio il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, i deputati Andrea Ruggieri (Forza Italia), Emanuele Fiano (Pd), Riccardo Magi (+Europa Radicali), il primario di Anestesia e Rianimazione generale dell’ospedale “San Raffaele” di Milano Alberto Zangrillo, l’esperta di lavoro autonomo e presidente di CoLAP Emiliana Alessandrucci e i giornalisti Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti, Daniele Capezzone e Francesco Maria Del Vigo. Da non perdere poi l’intervista al leader della Lega Matteo Salvini.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 1 giugno 2020, alle ore 21,25 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

