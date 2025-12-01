Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 1 dicembre 2025

Questa sera, lunedì 1 dicembre 2025, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 1 dicembre 2025, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, il caso dell’espulsione di Mohamed Shahin, l’imam di Torino, e un approfondimento sul rapporto tra sicurezza nelle città e Islam. A seguire, gli assalti alla redazione de La Stampa e i legami tra il movimento pro-Palestina e la sinistra italiana. Chiude la puntata il caso Garlasco con le ultime novità investigative sul Dna di Andrea Sempio. Parteciperanno al dibattito, fra gli altri: Alessandro Sallusti, Toni Capuzzo, Annamaria Bernardini De Pace, Galeazzo Bignami, Rita Cavallaro, Giorgio Beretta, Liborio Cataliotti e Giuseppe Cruciani.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 1 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.