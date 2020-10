Quanto guadagna Chiara Ferragni: foto, post, società, pubblicità

Quanto guadagna Chiara Ferragni: foto, post, società

Quanto guadagna Chiara Ferragni? In tanti, tantissimi, si sono fatti o si stanno facendo questa domanda. Sopratutto oggi, 12 ottobre 2020, vista la messa in onda su Rai 2 di Chiara Ferragni Unposted, il documentario sulla famosa influcener capace di creare dal nulla un impero vero e proprio. L’idea che ha cambiato la vita a Chiara è stata quella, venuta nel 2019 grazie anche all’aiuto dell’ex fidanzato Riccardo Pozzoli, di aprire un blog. L’investimento iniziale fu di 10 euro per il dominio Internet e 500 euro per la fotocamera digitale. Nacque così “The Blonde Salad”, l’insalata bionda, il sito in cui Chiara, da classica ragazza della porta accanto, dava consigli su che abito mettere e che smalto usare per uscire la sera. Di lì a poco il business Ferragni è diventato un caso studiato nella prestigiosa università americana di Harvard, Chiara andò a vivere a Los Angeles e la Mattel gli ha dedicato una Barbie con le sue fattezze. Ma quanto guadagna Chiara Ferragni? “The Blonde Salad”, oggi TBS, è un impero che tra attività su Internet e nei negozi fisici (abbigliamento, accessori, ma non solo) non conosce crisi. L’anno scorso i ricavi sono stati di 6,4 milioni di euro, con un utile netto di 450 mila euro. Ogni suo post (foto o video) oggi, secondo le ultime stime, vale oltre 50 mila euro.

Secondo le stime, il patrimonio netto di Chiara Ferragni è di 10 milioni di dollari. Nel 2016 Forbes l’ha inserita nella lista dei 30 under 30 più influenti al mondo, e all’epoca il suo patrimonio netto si aggirava intorno agli 8 milioni di dollari. Nel tempo Chiara Ferragni ha guadagnato follower (che oggi sono più di 21 milioni) e ingaggi da capogiro. Nei primi mesi del 2020 gli effetti della pandemia hanno colpito anche Tbs Crew, ma la Ferragni ha affermato che “la società è comunque in crescita e che questa piccola contrazione non influirà in modo significativo sui risultati economici del 2020”. Questo perché, spiega, “l’azienda ha continuato a siglare accordi commerciali e ha attuato misure di contenimento degli effetti negativi del Covid-19 come ammortizzatori sociali e smart working”.

La Serendipity srl, che gestisce il marchio The Blonde Salad e Sisterhood, società che si occupa di ideare campagne pubblicitarie, nel 2017 ha registrato un fatturato di 1,68 milioni di euro e un utile di 273mila euro, in crescita rispetto all’anno precedente. La terza azienda dell’influencer, Sisterhood, ha chiuso il 2019 con un giro d’affari di 11,3 milioni d euro e 5 milioni di utili.

Chiara Ferragni Unposted: gli incassi del documentario

Un ulteriore guadagno Chiara Ferragni lo ha certamente avuto dal documentario sulla sua vita “Chiara Ferragni Unposted” in onda oggi, 12 ottobre 2020, su Rai 2. Il documentario, uscito in sala il 17,18,19 settembre 2019, è stato un enorme successo: il film evento più visto di sempre in Italia. Quanto ha incassato? In tre giorni 1.601.499 euro in 393 sale, con oltre 160 mila biglietti. Una media copie che si è mantenuta sempre la più alta del box office oscillando tra i 1.300 euro del primo giorno e i 1.508 nell’ultimo giorno di programmazione. La curiosità è che il film ha ripetuto nei tre giorni lo stesso incasso, un dato inusuale per questa tipologia di uscita evento.

Streaming e tv

Abbiamo visto quanto guadagna Chiara Ferragni, ma dove è possibile vedere il film Unposted in diretta tv, live streaming e replica? Il documentario sull’influencer va in onda oggi – lunedì 12 ottobre 2020 – in chiaro, gratis, su Rai 2 a partire dalle ore 21,20. Sarà possibile vederlo in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare la replica grazie alla funzione on demand.

