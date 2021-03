Quanto guadagna Achille Lauro: stipendio e cachet Sanremo 2021 del cantante

Quanto guadagna (cachet) Achille Lauro per la sua partecipazione come ospite fisso al Festival di Sanremo 2021? Al momento il cachet del cantante per il Festival non è stato reso noto. Non ci sono cifre ufficiali. C’è però chi ha ipotizzato una cifra vicina ai 25 mila euro a serata. Somma di denaro equa visti i compensi dei due co-conduttori e degli altri protagonisti del Festival. Ma conferme ufficiali, ripetiamo, non ce ne sono state. Ovviamente, essendo un cantante professionista, Achille Lauro non ha uno stipendio fisso. Le sue entrate sono generate dalle sue canzoni, dagli accordi pubblicitari, investimenti vari e apparizioni tv come quella al Festival di Sanremo. Di certo però il suo successo (dal 2019 ad oggi) gli ha permesso di potersi mantenere più che tranquillamente con la sua passione: la musica e lo spettacolo. Insomma, soldi giustamente guadagnati.

Streaming e tv

Abbiamo visto quanto guadagna Achille Lauro, ma dove vedere il Festival di Sanremo 2021 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 2 al 6 marzo 2021 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2021 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.

