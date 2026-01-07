Purché finisca bene – Tempi supplementari: trama, cast e streaming del film

Questa sera, mercoledì 7 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Purché finisca bene – Tempi supplementari, film del 2025 diretto da Ago Panini, con Giuseppe Zeno, Clotilde Sabatino e Alvise Marascalchi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film racconta la storia di Sandro, ex allenatore di hockey dal passato glorioso, la cui carriera è stata spezzata da errori che lo hanno portato alla disgrazia. Quando tutto sembra ormai perduto, il destino gli concede una seconda, inattesa occasione: allenare una squadra giovanile composta da ragazzi provenienti da contesti difficili, adolescenti fragili e rabbiosi che sul ghiaccio cercano un riscatto. Proprio in quello stesso palaghiaccio, tra allenamenti estenuanti e prime sconfitte, Sandro si trova ad affrontare la ferita più profonda del suo passato: Thea, la figlia che non vede da anni, con la quale ogni rapporto si è interrotto senza mai trovare un vero chiarimento.

Thea si allena sotto la guida di Julia, una ex pattinatrice carismatica e affascinante, con cui Sandro scopre di condividere sogni infranti, delusioni e la necessità di ricominciare. Tra difficoltà iniziali, nuove alleanze e sentimenti che lentamente riaffiorano, Sandro dovrà imparare a guidare non solo una squadra, ma anche se stesso. Insieme ai ragazzi, a Thea e a Julia, affronterà cadute e risalite, nel difficile tentativo di ricostruire legami familiari spezzati e comprendere se sia possibile affrontare ciò che sta nascendo, invece di inseguire ciò che è stato. Perché, come in ogni partita sul ghiaccio, anche nella vita a volte sono necessari i tempi supplementari.

Purché finisca bene – Tempi supplementari: il cast

Abbiamo visto la trama di Purché finisca bene – Tempi supplementari, ma qual è il cast? Di seguito l’elenco degli attori principali: Giuseppe Zeno, Clotilde Sabatino e Alvise Marascalchi.

Streaming e tv

Dove vedere Purché finisca bene – Tempi supplementari in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 7 gennaio 2026 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.