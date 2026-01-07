Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Purché finisca bene – Tempi supplementari: tutto quello che c’è da sapere

di Anton Filippo Ferrari
Purché finisca bene – Tempi supplementari: trama, cast e streaming del film

Questa sera, mercoledì 7 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Purché finisca bene – Tempi supplementari, film del 2025 diretto da Ago Panini, con Giuseppe Zeno, Clotilde Sabatino e Alvise Marascalchi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film racconta la storia di Sandro, ex allenatore di hockey dal passato glorioso, la cui carriera è stata spezzata da errori che lo hanno portato alla disgrazia. Quando tutto sembra ormai perduto, il destino gli concede una seconda, inattesa occasione: allenare una squadra giovanile composta da ragazzi provenienti da contesti difficili, adolescenti fragili e rabbiosi che sul ghiaccio cercano un riscatto. Proprio in quello stesso palaghiaccio, tra allenamenti estenuanti e prime sconfitte, Sandro si trova ad affrontare la ferita più profonda del suo passato: Thea, la figlia che non vede da anni, con la quale ogni rapporto si è interrotto senza mai trovare un vero chiarimento.

Thea si allena sotto la guida di Julia, una ex pattinatrice carismatica e affascinante, con cui Sandro scopre di condividere sogni infranti, delusioni e la necessità di ricominciare. Tra difficoltà iniziali, nuove alleanze e sentimenti che lentamente riaffiorano, Sandro dovrà imparare a guidare non solo una squadra, ma anche se stesso. Insieme ai ragazzi, a Thea e a Julia, affronterà cadute e risalite, nel difficile tentativo di ricostruire legami familiari spezzati e comprendere se sia possibile affrontare ciò che sta nascendo, invece di inseguire ciò che è stato. Perché, come in ogni partita sul ghiaccio, anche nella vita a volte sono necessari i tempi supplementari.

Purché finisca bene – Tempi supplementari: il cast

Abbiamo visto la trama di Purché finisca bene – Tempi supplementari, ma qual è il cast? Di seguito l’elenco degli attori principali: Giuseppe Zeno, Clotilde Sabatino e Alvise Marascalchi.

Streaming e tv

Dove vedere Purché finisca bene – Tempi supplementari in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 7 gennaio 2026 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
