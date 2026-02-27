Icona app
TV

Perché Propaganda live stasera non va in onda: il motivo

Diego Bianchi. Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Perché Propaganda live stasera non va in onda: il motivo

Perché Propaganda live stasera, venerdì 27 febbraio 2026, non va in onda su La7? Il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, oggi non andrà in onda a causa del Festival di Sanremo 2026. Per evitare la forte concorrenza il programma di La7 salterà un turno e tornerà in onda la prossima settimana (6 marzo) con il suo cast fisso: il fumettista Makkox, la giornalista de La Stampa Francesca Schianchi, il giornalista di La7 Paolo Celata, Filippo Ceccarelli, Constanze Reuscher e la band formata da Roberto Angelini, Fabio Rondanini, Gabriele Lazzarotti, Daniele “Coffee” Rossi e Daniele Tittarelli.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Propaganda Live stasera non va in onda, ma dove vedere la prossima puntata in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda su La7. Il canale è disponibile in chiaro sul tasto 7 del telecomando. Le trasmissioni di Propaganda Live sono disponibili in streaming sul sito www.la7.it. È inoltre possibile rivedere le puntate on demand.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
