Home » Spettacoli » TV
TV

Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 6 febbraio 2026

Diego Bianchi. Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Propaganda live: anticipazioni, ospiti e streaming su La7

Propaganda Live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera, venerdì 6 febbraio 2026, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per le anticipazioni sugli ospiti e i servizi sulla puntata. Cosa offrirà la nuova puntata di stasera, venerdì 6 febbraio? Quali saranno gli ospiti che saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni e ospiti

Ospite in studio Antonio Albanese, regista e attore tra i più amati del cinema e del teatro italiano. Per il reportage della settimana Diego Bianchi è andato a Taranto per raccontare la tragica morte dell’operaio precipitato all’interno dell’ex Ilva. Nel reportage, l’intervista alla vedova, le parole del sindaco e le testimonianze di chi vive e lavora ogni giorno nella zona dell’acciaieria. Per i monologhi si esibiranno Carmine Del Grosso e Monir Ghassem, con interventi che intrecciano ironia, racconto personale e osservazione dell’attualità. La parte musicale della serata sarà affidata alla Butter Funk Family, band funk americana che porterà sul palco di Propaganda Live un sound energico e coinvolgente.

Gli ospiti fissi di Propaganda live

Il cast fisso del programma vede la presenza del fumettista Makkox, della giornalista de La Stampa Francesca Schianchi, del giornalista di La7 Paolo Celata, Filippo Ceccarelli, Constanze Reuscher e della band formata da Roberto Angelini, Fabio Rondanini, Gabriele Lazzarotti, Daniele “Coffee” Rossi e Daniele Tittarelli.

I momenti di Propaganda Live

  • Il tutorial di Makkox: è un racconto animato da fumetti in cui Makkox propone soluzioni, spesso bizzarre, a problemi di rilievo.
  • La social top ten: raccoglie contenuti dal web, principalmente dai canali social e li ordina in maniera decrescente dalla decima alla prima posizione in una scala di comicità.
  • Inchieste e reportage: si tratta della proiezione dei video, dei viaggi e delle inchieste realizzate da Diego e Pierfrancesco.
  • Il Cartoon di Makkox: trasmesso alla fine di ogni puntata. Marco Dambrosio presenta il suo fumetto animato, spesso riguardante un argomento di attualità già affrontato nel corso della trasmissione.

Propaganda in streaming

Dove vedere la puntata di oggi – venerdì 6 febbraio 2026 – di Propaganda live in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda su La7. Il canale è disponibile in chiaro sul tasto 7 del telecomando. Le trasmissioni di Propaganda Live sono disponibili in streaming sul sito www.la7.it. È inoltre possibile rivedere le puntate on demand.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca