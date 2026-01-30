Propaganda live: anticipazioni, ospiti e streaming su La7

Propaganda Live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera, venerdì 30 gennaio 2026, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per le anticipazioni sugli ospiti e i servizi sulla puntata. Cosa offrirà la nuova puntata di stasera, venerdì 30 gennaio? Quali saranno gli ospiti che saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni e ospiti

A dieci anni dalla morte di Giulio Regeni, saranno ospiti in studio Paola Deffendi e Claudio Regeni, genitori di Giulio, anche in occasione dell’arrivo nelle sale di un documentario che ricostruisce la verità giudiziaria sul sequestro e sulle torture del ricercatore italiano. Un momento di memoria e impegno civile che riporta al centro una vicenda simbolo della lotta per la verità e per i diritti umani. Nel reportage della settimana, Diego Bianchi è stato in Sicilia per raccontare i danni lasciati dal ciclone Harry, raccogliendo le testimonianze di chi sta affrontando le conseguenze di un evento estremo sempre più frequente, legato ai cambiamenti climatici. Per i monologhi torna Andrea Pennacchi e ci sarà anche un intervento di Francesco Fanucchi, con il suo sguardo ironico e tagliente. La musica della serata sarà affidata al cantautore Marco Castello, tra le voci più originali della scena musicale italiana contemporanea.

Gli ospiti fissi di Propaganda live

Il cast fisso del programma vede la presenza del fumettista Makkox, della giornalista de La Stampa Francesca Schianchi, del giornalista di La7 Paolo Celata, Filippo Ceccarelli, Constanze Reuscher e della band formata da Roberto Angelini, Fabio Rondanini, Gabriele Lazzarotti, Daniele “Coffee” Rossi e Daniele Tittarelli.

I momenti di Propaganda Live

Il tutorial di Makkox: è un racconto animato da fumetti in cui Makkox propone soluzioni, spesso bizzarre, a problemi di rilievo.

La social top ten: raccoglie contenuti dal web, principalmente dai canali social e li ordina in maniera decrescente dalla decima alla prima posizione in una scala di comicità.

Inchieste e reportage: si tratta della proiezione dei video, dei viaggi e delle inchieste realizzate da Diego e Pierfrancesco.

Il Cartoon di Makkox: trasmesso alla fine di ogni puntata. Marco Dambrosio presenta il suo fumetto animato, spesso riguardante un argomento di attualità già affrontato nel corso della trasmissione.

Propaganda in streaming

Dove vedere la puntata di oggi – venerdì 30 gennaio 2026 – di Propaganda live in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda su La7. Il canale è disponibile in chiaro sul tasto 7 del telecomando. Le trasmissioni di Propaganda Live sono disponibili in streaming sul sito www.la7.it. È inoltre possibile rivedere le puntate on demand.