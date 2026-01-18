Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Prima di noi: anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

di Anton Filippo Ferrari
Prima di noi: anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Questa sera, domenica 18 gennaio 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Prima di noi, serie tv in cinque puntate – diretta da Daniele Luchetti e Valia Santella – che racconta una saga famigliare, che attraversa la Storia e che diventa romanzo di formazione di una nazione intera. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

1943. Di nuovo la guerra. Nadia, ormai vedova, teme per Domenico fatto prigioniero in Africa. Gabriele viene invece impiegato nel comando militare. Mentre Renzo e Flaviut, nelle loro scorribande, trovano la lettera di un soldato della Prima Guerra Mondiale che rivela che Maurizio Sartori è stato un disertore. Gabriele affronta la sconvolgente verità con il supporto di Margherita, una giovane del paese appena conosciuta che è in ansia per Gino, il fidanzato disperso in Russia. Renzo decide di unirsi ai partigiani aiutato da Federica Drigo, staffetta di cui Flaviut è innamorato, che Renzo corteggia e seduce. Domenico offre la sua dose d’acqua a un altro prigioniero, gesto generoso e fatale nelle sue condizioni.

1945. Per non entrare nell’esercito del Litorale, Gabriele si nasconde. Renzo raggiunge invece i partigiani in montagna, non sapendo che Federica è incinta. Nadia, scoperta la gravidanza, lo raggiunge per metterlo di fronte alle sue responsabilità. Renzo le rifiuta e questo sancisce una rottura con la madre. Innamorato di Margherita, Gabriele lascia il suo rifugio e scappa per andare da lei. Viene catturato e costretto a indossare la divisa delle SS. Luciano gli dichiara il suo inconfessabile amore. Alla liberazione, Federica, incinta di Renzo, si unisce a Flaviut mentre Renzo sceglie di allontanarsi da tutto e da tutti.

Prima di noi: il cast

Abbiamo visto la trama della terza puntata di Prima di noi, ma qual è il cast della serie tv? A interpretarla sono Linda Caridi, Andrea Arcangeli, Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Diane Fleri, Benedetta Cimatti, Fausto Maria Sciarappa, Romana Maggiora Vergano ed Elena Lietti.

Streaming e tv

Dove vedere Prima di noi in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera, domenica 18 gennaio 2025, alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

