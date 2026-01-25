Icona app
25 gennaio 2025
TV
TV

Prima di noi: anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata

di Anton Filippo Ferrari
Questa sera, domenica 25 gennaio 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la quinta puntata di Prima di noi, serie tv in cinque puntate – diretta da Daniele Luchetti e Valia Santella – che racconta una saga famigliare, che attraversa la Storia e che diventa romanzo di formazione di una nazione intera. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel nono episodio, Renzo è ricoverato in ospedale, quando si sveglia nota che il medico che si sta prendendo cura di lui è Luigi. Diana si innamora di Sandra e finalmente accetta il suo orientamento sessuale. Dopo questa presa di coscienza, non intende più nascondersi. Si reca dal padre e gli rivela di essere innamorata di Sandra. Anche Libero è in un momento importante della sua vita. L’uomo infatti sposa Marta e dalla loro relazione nasce Nadia. Marta, tuttavia, subito dopo parte per l’Africa. Gabriele intende fare un passo verso Davide. Così, scopre che è l’ex di Margherita.

Il decimo e ultimo episodio di Prima di noi, è ambientato nel 1978. La famiglia Sartori fa i conti con la morte di Nadia. Al funerale sono presenti tutti. Luigi ha un chiarimento con Eloisa e le spiega perché ha deciso di partire. Un primo tassello che porta alla riconciliazione. Eloisa legge una lettera di Nadia e così, grazie a quella missiva, vengono a galla i segreti della famiglia Sartori e il loro travagliato passato. Finalmente la famiglia può andare avanti e scrivere il futuro.

Prima di noi: il cast

Abbiamo visto la trama della quinta puntata di Prima di noi, ma qual è il cast della serie tv? A interpretarla sono Linda Caridi, Andrea Arcangeli, Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Diane Fleri, Benedetta Cimatti, Fausto Maria Sciarappa, Romana Maggiora Vergano ed Elena Lietti.

Streaming e tv

Dove vedere Prima di noi in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera, domenica 25 gennaio 2025, alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
