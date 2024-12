Prima della Scala 2024 streaming e diretta tv: dove vedere La Forza del destino

Dove vedere in diretta tv e in streaming la Prima della Scala 2024 di oggi, 7 dicembre 2024? Si rinnova il tradizionale appuntamento con la Prima, che apre la stagione della Scala di Milano nel giorno di Sant’Ambrogio. Diretta esclusiva su Rai 1 a partire dalle 17.45 e in streaming su RaiPlay. In scena La forza del destino di Verdi. Ecco dove vedere la Prima della Scala 2024 in diretta tv e in streaming.

In tv e in radio

La Rai garantirà una copertura straordinaria dell’evento, con la diretta a partire dalle 17.45 su Rai 1. Lo spettacolo, con la regia televisiva di Arnalda Canali, è trasmesso in diretta anche su Radio 3 e su RaiPlay, dove potrà essere visto per 15 giorni dopo la prima. Oltre tre ore di trasmissione, completa di sottotitoli, per portare il capolavoro di Verdi nelle case degli italiani, perché la grande musica è di tutti. Come di consueto la Rai racconterà anche ciò che accade attorno allo spettacolo più atteso della Stagione. Su Rai 1 Milly Carlucci e Bruno Vespa, con collegamenti di Serena Scorzoni dal foyer, condurranno la diretta televisiva incontrando, prima dell’inizio e durante l’intervallo, i protagonisti e gli ospiti presenti. Per Radio 3 seguiranno la diretta Gaia Varon e Oreste Bossini. Anche su Rai 4k al canale 210 di Tivùsat e sul 101 del digitale terrestre per le tv connesse a internet.

Anche quest’anno la trasmissione dell’opera sarà corredata dall’audiodescrizione in diretta, grazie alla quale anche le persone cieche e ipovedenti potranno avvalersi di tutte quelle informazioni visive non trasmesse verbalmente – costumi, aspetto e mimica dei personaggi, azioni non parlate, location, scenografia e luci –, tale accessibilità sarà estesa anche a tutto ciò che accadrà intorno allo spettacolo e verrà trasmesso in TV prima dell’inizio e durante l’intervallo.

Per l’occasione verrà stravolto il palinsesto di Rai 1, visto che come detto la Prima della Scala 2024 ha una durata di oltre tre ore. Lo spettacolo inizierà alle 18. Durante l’intervallo, intorno alle ore 21, spazio a una breve edizione di dieci minuti del Tg1. Poi la parte conclusiva de La forza del destino che terminerà intorno alle e22. La durata complessiva dell’opera è quindi di circa quattro ore. Alle 22 spazio poi al film Cyrano. Oggi dunque salta l’appuntamento con Ballando con le stelle, che tornerà sabato prossimo.

Prima della Scala 2024: streaming live e on demand

Se non siete a casa, potete seguire La forza del destino con la Prima della Scala 2024 in diretta streaming su RaiPlay, dove potrà essere visto per 15 giorni dopo la Prima. Rai Play è la piattaforma gratuita disponibile su pc, smartphone, tablet e smart tv. Anche quest’anno grande attenzione è stata riservata alla ripresa audio e video dello spettacolo, curata dal Centro di Produzione Tv Rai di Milano, con undici telecamere in alta definizione, 45 microfoni nella buca d’orchestra e in palcoscenico, 15 radiomicrofoni dedicati ai solisti. Un gruppo di lavoro di 50 persone tra cameraman, microfonisti, tecnici audio e video. Una preparazione che vede lo staff di regia seguire fin dalle prime prove la messa in scena dello spettacolo, e un numero crescente di addetti lavorare nelle due settimane precedenti il debutto.