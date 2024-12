Prima della Scala 2024: La forza del destino di Verdi in diretta su Rai 1. Data, orario, diretta tv, streaming, trama, cast, personaggi, durata, a che ora, libretto, opera, regia, direttore, maestro, cantanti, quando finisce

Oggi, 7 dicembre 2023, in diretta dalle ore 17.45 Rai 1 trasmette dal Teatro alla Scala di Milano la Prima della Scala 2024, che inaugura tradizionalmente la stagione del famoso teatro. Quest’anno è stato scelto La forza del destino di Giuseppe Verdi. L’opera viene diretta dal maestro Riccardo Chailly con la regia di Leo Muscato. Appuntamento anche su Radio 3 e in 4K. A condurre la serata Milly Carlucci e Bruno Vespa, con collegamenti di Serena Scorzoni dal foyer. Vediamo tutto quello che c’è da sapere sulla Prima della Scala 2024.

La forza del destino, regia, di cosa parla, direttore, trama, personaggi e cast

La forza del destino è un’opera di Giuseppe Verdi, presentata per la prima volta nel 1862 a San Pietroburgo, per poi essere rimaneggiata e approdare in versione definitiva alla Scala nel 1869. Appuntamento oggi, 7 dicembre 2024, per la Prima della Scala 2024, in diretta su Rai 1 dalle 18.

Basata su un dramma spagnolo di Ángel de Saavedra, è incentrata su un destino inesorabile che travolge i protagonisti. L’opera inizia con la storia d’amore tra Leonora e Don Alvaro, un giovane di origini nobili e sconosciute. Quando Don Alvaro accidentalmente uccide il padre di Leonora, il Marchese di Calatrava, mentre cerca di fuggire con lei, si scatena una serie di eventi tragici. Don Carlo, fratello di Leonora, giura vendetta contro Don Alvaro per la morte del padre. Nel corso dell’opera, Don Alvaro e Don Carlo si incontrano e si scontrano ripetutamente.

Alla fine, il destino inesorabile si compie: Don Carlo scopre il nascondiglio di Leonora e, durante il duello con Don Alvaro, viene ferito mortalmente. Leonora viene anch’essa ferita e muore tra le braccia di Don Alvaro, che disperato invoca la pace eterna. L’opera esplora temi di destino, vendetta e redenzione, con una musica potente e drammatica che riflette le emozioni intense dei personaggi.

La forza del destino offre alcune delle più memorabili melodie verdiane. Dal cartellone manca dalla stagione del centenario verdiano del 2001 quando fu portata alla Scala dai complessi del Teatro Mariinskij di San Pietroburgo, ma Orchestra e Coro scaligeri non la eseguono dal 1999. La forza del destino è il nono titolo verdiano di Riccardo Chailly al Teatro alla Scala e l’undicesima inaugurazione del Maestro. Dopo le giovanili Giovanna d’Arco nel 2015, Attila nel 2018 e Macbeth nel 2021, lo scorso anno Chailly aveva scelto per il 7 dicembre un grande titolo, spesso proposto in apertura di stagione: Don Carlo.

Dopo il trionfo nel 2023 in Don Carlo e nel 2016 in Giovanna D’Arco, tornerà per l’inaugurazione della stagione Anna Netrebko, nel ruolo di Leonora, artista di casa al Teatro alla Scala. Nel cast della Prima alla Scala 2024 anche Ludovic Tézier come Don Carlo e Brian Jagde nel ruolo di Don Alvaro. Ecco il cast completo.

Il marchese di Calatrava: Fabrizio Beggi

Donna Leonora: Anna Netrebko

Don Carlo di Vargas: Ludovic Tézier

Don Alvaro: Brian Jagde

Preziosilla: Vasilisa Berzhanskaya

Padre guardiano: Alexander Vinogradov

Fra Melitone: Marco Filippo Romano

Curra: Marcela Rahal

Un alcade: Huanhong L

Mastro Trabuco: Carlo Bosi

Un chirurgo: Xhieldo Hyseni

In tv

La prima della Scala sarà visibile in diretta in 4K. Avrà quindi una definizione quattro volte superiore rispetto agli standard televisivi a cui siamo abituati. Dieci telecamere in alta definizione, 45 microfoni nella buca d’orchestra e in palcoscenico, 15 radiomicrofoni dedicati ai solisti. Un gruppo di lavoro di 50 persone tra cameraman, microfonisti, tecnici audio e video. Una preparazione che vede lo staff di regia seguire fin dalle prime prove la messa in scena dello spettacolo, e un numero crescente di addetti lavorare nelle due settimane precedenti il debutto.

Lo spettacolo, con la regia televisiva di Arnalda Canali, sarà trasmesso in diretta anche su Radio3, su Rai1 HD e su RaiPlay, dove potrà essere visto per 15 giorni dopo la prima. Il programma potrà essere visto in 4K sul canale specifico Rai 4K, al numero 210 della piattaforma satellitare gratuita Tivusat. Oltre tre ore di trasmissione, completa di sottotitoli, per portare il capolavoro di Verdi nelle case degli italiani, perché la grande musica è di tutti.

Oltre a trasmettere l’opera, con grande attenzione per la ripresa audio e video curata dal Centro di Produzione TV di Milano, come di consueto la Rai racconterà anche ciò che accade attorno allo spettacolo più atteso della Stagione. Su Rai 1 Milly Carlucci e Bruno Vespa, con collegamenti di Serena Scorzoni dal foyer, condurranno la diretta televisiva incontrando, prima dell’inizio e durante l’intervallo, i protagonisti e gli ospiti presenti. Per Rai Radio3 seguiranno la diretta Gaia Varon e Oreste Bossini. Saranno coinvolte anche le diverse testate giornalistiche della Rai con dirette, servizi e approfondimenti, con ospiti in studio e dal foyer della Scala.

Anche quest’anno la trasmissione dell’opera sarà corredata dall’audiodescrizione in diretta, grazie alla quale anche le persone cieche e ipovedenti potranno avvalersi di tutte quelle informazioni visive non trasmesse verbalmente – costumi, aspetto e mimica dei personaggi, azioni non parlate, location, scenografia e luci –, tale accessibilità sarà estesa anche a tutto ciò che accadrà intorno allo spettacolo e verrà trasmesso in TV prima dell’inizio e durante l’intervallo. Il servizio è realizzato da Rai Pubblica Utilità – Accessibilità. L’audiodescrizione, attivabile dal televisore sul canale audio dedicato – e fruibile anche in streaming su RaiPlay – fa parte del percorso di inclusione intrapreso con impegno e determinazione dalla Rai, con l’obiettivo di rendere sempre più concreta e ampia l’offerta di vero servizio pubblico. L’intero evento sarà anche sottotitolato su Rai 1.

Prima della Scala 2024, La forza del destino: storia

La forza del destino è il nono titolo verdiano di Riccardo Chailly al Teatro alla Scala e l’undicesima inaugurazione del Maestro. Dopo le giovanili Giovanna d’Arco nel 2015, Attila nel 2018 e Macbeth nel 2021, lo scorso anno Chailly aveva scelto per il 7 dicembre un grande titolo, spesso proposto in apertura di stagione: Don Carlo. L’opera attuale è invece un capolavoro poco presente in cartellone e segna la riconciliazione tra Giuseppe Verdi e il Piermarini dopo la frattura intervenuta con Bartolomeo Merelli in occasione della prima assoluta di Giovanna d’Arco nel 1845. Il compositore non avrebbe più scritto un’opera nuova per il Teatro milanese fino a Otello nel 1887, ma ha modificato la partitura de La forza presentata a San Pietroburgo nel 1862 in occasione della prima a La Scala nel 1869 con Eugenio Terziani sul podio, Teresa Stolz protagonista e lo stesso Verdi sovrintendente dell’allestimento. Nell’Ottocento l’opera è stata ripresa solo nel 1871 e nel 1877 con la direzione di Franco Facci. Arturo Toscanini ha ripreso il titolo nel 1908 e nel 1928 con una nuova produzione firmata da Giovacchino Forzano.

Le scene di Edoardo Marchioro hanno fatto da sfondo anche alle produzioni dirette da Giuseppe Del Campo nel 1929 e nel 1930, da Gabriele Santini nel 1934, da Gino Marinuzzi nel 1940 e da Victor de Sabata e Nino Sanzogno nel 1943. Nel Dopoguerra, nello specifico nel 1949, il direttore Victor de Sabata in alternanza con Nico Sanzogno ha riportato alla Scala La forza del destino con la regia di Carlo Piccinato e le scene di Nicola Benois, che ha firmato i bozzetti di tutti gli allestimenti fino al 1965. Antonino Votto ha poi diretto l’opera nel 1955 con Renata Tebaldi come Leonora e Giuseppe Di Stefano come Don Alvaro, e ancora nel 1957 e 1961. Nel 1965 Gianandrea Gavazzeni ha scelto La forza per aprire la Stagione con la regia di Margherita Wallmann, le scene di Nicola Benois e il cast del 7 dicembre con Ilva Ligabue, Carlo Bergonzi, Piero Cappuccilli (sostituito dal secondo atto da Carlo Meliciani), Nicolai Ghiaurov, Giulietta Simionato e Luciana Savignano. Dopo aver inaugurato la Stagione 1965/66, l’opera è tornata alla Scala nel 1978, diretta da Giuseppe Patanè per la regia di Lamberto Puggelli. Le scene sono tate firmate da Renato Guttuso, che aveva già collaborato alla creazione di altri tre spettacoli alla Scala. Storico il cast, con Montserrat Caballé, José Carreras, Piero Cappuccilli e Nicolai Ghiaurov. Il titolo è stato poi rimesso anni in cartellone dopo ben 21 grazie Riccardo Muti con la regia di Hugo de Ana, che ha firmato anche scene e costumi. Tra i protagonisti Georgina Lukács, José Cura, Leo Nucci e Luciana D’Intino e Alfonso Antoniozzi. Lo stesso allestimento è stato portato in tournée in Giappone l’anno seguente con Muti sul podio per le ultime esecuzioni della versione scaligera del 1869 con i complessi del Teatro. La Forza è tornata alla Scala anche nel 2001, quando i complessi del Mariinskij diretti da Valery Gergiev hanno eseguito la versione di San Pietroburgo del 1862 nell’ambito della rassegna Grandi Teatri per Verdi.

Prima diffusa