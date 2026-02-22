Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:58
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Presa Diretta: le anticipazioni della puntata di stasera, 22 febbraio 2026, su Rai 3

Immagine di copertina
Riccardo Iacona. Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Presa Diretta: anticipazioni e servizi della puntata, stasera 22 febbraio 2026 su Rai 3

Questa sera, domenica 22 febbraio 2026, va in onda in prima serata Presa Diretta, la nuova edizione del programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Riccardo Iacona. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 21,20. Di seguito le anticipazioni e i servizi della nuova puntata di Presa Diretta, in onda domenica 22 febbraio 2026 alle ore 21,20 su Rai 3.

Anticipazioni

Si parte con “PresaDiretta Open” che, con ospiti e filmati, analizza gli effetti sociali e geopolitici della guerra in Ucraina, lo stato dei negoziati a Ginevra con Stati Uniti e Russia, il ruolo politico e militare dell’Europa. Focus sui sempre più frequenti episodi di guerra ibrida: dall’incursione di droni alla base militare di Isle Longue in Bretagna, ai cavi delle telecomunicazioni tranciati nell’area del Baltico, fino agli incidenti al traffico aereo causati dai droni in Germania.

Un’inchiesta sul ruolo della flotta ombra e dei cosiddetti “agenti usa e getta” nel cambio di strategia della guerra segreta del Cremlino, con un’intervista al ministro della Difesa Guido Crosetto. Ospiti: la corrispondente de “la Repubblica” Tonia Mastrobuoni e il Generale e docente di Storia militare Paolo Capitini. In collegamento dall’Ucraina, l’inviata del Tg3 Lucia Sgueglia.

A seguire, la puntata “Pensione mai”. Le lavoratrici di Savona, Parma e Napoli sconfitte nella battaglia per difendere Opzione donna e costrette ad attendere anni prima di andare in pensione. Le mancate promesse della politica e la lotta di chi in pensione c’è già, ma con importi che in cinque anni hanno perso il 15% del potere d’acquisto. Nell’inchiesta, le misure dell’ultima finanziaria del governo Meloni con le motivazioni della maggioranza, le critiche dell’opposizione, le analisi dell’ex ministra Elsa Fornero e dell’ex presidente dell’Inps Tito Boeri.

“PresaDiretta” racconta quanto il sistema italiano, in cui le pensioni sono pagate da chi lavora, sia diventato insostenibile. In alcune regioni come il Molise, i pensionati sono già di più dei lavoratori. L’ex direttore del Pronto Soccorso di Isernia ogni due giorni torna, da pensionato, a dare una mano agli ex colleghi. Remo e sua moglie Venere, precari della scuola, fanno i pendolari tra Caserta e Roma e quanto riceveranno di pensione? E poi, le simulazioni sulle migliaia e migliaia di precari con salari sempre più bassi che versano sì i contributi, ma non sufficienti a raggiungere il minimo necessario e quindi non matureranno la pensione.

Nel frattempo, nel 2024 l’Italia ha toccato il record storico di partenze: 156mila persone hanno scelto di andare all’estero, un trend che cresce. Un reportage in Germania per conoscere Alessio, ingegnere informatico della provincia di Verona, e Federica, parrucchiera di Torino. Con loro, lo chef milanese Simone e le mamme Marianna, Francesca, Giulia, Grazia. Ventenni, trentenni ma anche quarantenni che hanno scelto di vivere a Berlino dove lavoro, casa e welfare sono una certezza.

Un viaggio, infine, nel sistema dei bonus, nelle storture dell’Isee, nelle truffe dei falsi braccianti e delle cooperative “scatole vuote”. Con l’evasione contributiva stimata dall’Inps in 10-12 miliardi l’anno e con 119 miliardi di crediti accumulati, mentre per la classe politica i privilegi resistono. Presa Diretta vi aspetta questa sera, domenica 22 febbraio 2026, in prima serata dalle ore 21,20 su Rai 3.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 23 febbraio 2026
TV / Chi era Eugenio Monti, il campione olimpico di bob la cui storia vera è raccontata nel film Rosso Volante su Rai 1
TV / Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti
Ti potrebbe interessare
TV / Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 23 febbraio 2026
TV / Chi era Eugenio Monti, il campione olimpico di bob la cui storia vera è raccontata nel film Rosso Volante su Rai 1
TV / Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti
TV / Run All Night – Una notte per sopravvivere: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Zelig (30 anni) streaming e diretta tv: dove vedere “il meglio di”
TV / Zelig (30 anni): le anticipazioni (comici) de “il meglio di”
TV / Rosso Volante: quante puntate, durata e quando finisce
TV / Dirty dancing: tutto quello che c’è da sapere sul film
Spettacoli / Carlo Conti: "Io meloniano? Sono un uomo libero di fare il mio lavoro"
Spettacoli / Lucio Presta: "Amadeus è andato a sbattere, Paolo Bonolis mi manca"
Ricerca