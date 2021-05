Questa sera, mercoledì 12 maggio 2021, su Canale 5 in prima serata va in onda il film Poveri ma ricchissimi, divertente commedia corale diretta da Fausto Brizzi con nel cast attori amati dal pubblico come Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Lodovica Comello, Anna Mazzamauro, Bebo Storti, Ubaldo Pantani e Tess Masazza. Il film rappresenta il sequel di Poveri ma ricchi, uscito nelle sale l’anno precedente e diretto dallo stesso regista. Ma qual è la trama di Poveri ma ricchissimi? Di cosa parla il film? Ecco tutte le informazioni nel dettaglio.

Grazie all’astuto Kevi che ha messo in salvo i risparmi di famiglia, i Tucci di Torresecca sono ancora i milionari più screanzati d’Italia. Scivolata nella spassosa ostentazione del lusso in Poveri ma ricchi, la coppia formata da Danilo (Christian De Sica) e Loredana (Lucia Ocone) torna in Poveri ma ricchissimi con una passione tutta nuova: la politica. Lo sconcertante programma elettorale dei cafoni nobilitati prevede l’indizione di un singolare referendum che permetta al loro paesino di uscire dall’Italia, dichiararsi Principato indipendente e proporre così nuove leggi. Una vera e propria “Brexit Ciociara”, un Principato a conduzione familiare con un leader bifolco e spettinato, “povero” di affettazione, ma “ricco” anzi “ricchissimo” di denaro. Grazie a un solido conto in banca e al sostegno di parenti sopra le righe – nonna Nicoletta (Anna Mazzamauro) e zio Marcello (Enrico Brignano) – Danilo si appresta a diventare l’unico leader al mondo che fa più gaffes di Donald Trump.

Abbiamo visto la trama di Poveri ma ricchissimi, ecco ora il trailer ufficiale del film stasera – 12 maggio 2021 – su Canale 5:

Poveri ma ricchissimi film: diretta tv e streaming

Dove vedere in tv il film Poveri ma ricchissimi? La pellicola va in onda su Canale 5 stasera, mercoledì 12 maggio 2021, a partire dalle 21,20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky.