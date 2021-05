Poveri ma ricchissimi: trama, cast, trailer e streaming del film su Canale 5

Questa sera, mercoledì 12 maggio 2021, su Canale 5 in prima serata va in onda il film Poveri ma ricchissimi, divertente commedia del 2017 per la regia di Fausto Brizzi. Protagonisti del film Christian De Sica, Enrico Brignano e Lodovica Comello. La pellicola rappresenta il sequel di Poveri ma ricchi, uscito nelle sale l’anno precedente e diretto dallo stesso regista. Ma vediamo qui di seguito tutto quello che c’è da sapere sul film: la trama, il cast, il trailer e come vederlo in diretta tv o in streaming.

Trama

La famiglia Tucci, tornata povera, sta per dire addio alla tanto amata nonna Nicoletta, la quale è stata colpita da una grave malattia. Tuttavia, Kevi rivela alla nonna che lui ed il maggiordomo Gustavo hanno inventato la storia della truffa e hanno messo i loro soldi in banca, i quali sono persino lievitati. Così, i Tucci scoprono di essere ancora ricchi e decidono inizialmente di aprire una friggitoria, ma viene in seguito accolta la proposta di Tamara di far diventare Torresecca uno stato indipendente. I Tucci organizzano dunque una “brexit” per uscire dall’Italia e non pagare più le tasse.

L’idea funziona e Torresecca esce ufficialmente dall’Italia, con Danilo come Principe e Marcello come Presidente del Consiglio, la cui moglie, ovvero Valentina, è in procinto di avere un bambino. Durante la festa di inaugurazione dell’uscita dall’Italia di Torresecca, Loredana fa la conoscenza di Rudy, un uomo che dimostra sin da subito interessato alla donna. Intanto, Danilo conosce Chloe, una ragazza che dice di essere sua figlia, ma l’uomo pensa che sia solo uno scherzo.

Il mattino seguente, secondo la trama di Poveri ma ricchissimi, Valentina presenta a Marcello suo padre Libero, il quale è un ex carcerato e odia i romani. Libero, la sera stessa viene beccato da Marcello al cellulare e quest’ultimo pensa che Libero voglia fare una rapina in casa dei Tucci, i quali hanno deciso di trasferirsi in un castello, così Marcello lo pedina mentre scambia dei soldi con degli uomini ad un bar. Lì, Danilo si incontra con la ragazza che dice di essere sua figlia e Marcello li vede.

Una volta che la ragazza se ne va Danilo spiega il tutto a Marcello e prega di non dire niente a Loredana. Marcello consiglia a Danilo di fare il test del DNA per scoprire se quella ragazza è veramente sua figlia. Il giorno stesso, i Tucci decidono di riportare al posto dell’Euro le vecchie Lire e tale operazione sarebbe stata effettuata a 00:00 del nuovo anno. Alla fine i Tucci si ribellano alla “brexit” ed alle vecchie Lire, che verranno abrogate e lasceranno nuovamente il posto all’Euro, Torresecca ritorna in Italia e fonda il suo fast-food a base di supplì McTucci.

Poveri ma ricchissimi: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Poveri ma ricchissimi, ora vediamo insieme il cast di questa commedia corale del 2017 diretta da Fausto Brizzi. Gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Christian De Sica – Danilo Tucci

– Danilo Tucci Enrico Brignano – Marcello

– Marcello Lodovica Comello – Valentina

– Valentina Lucia Ocone – Loredana Bertocchi

– Loredana Bertocchi Federica Lucaferri – Tamara Tucci

– Tamara Tucci Anna Mazzamauro – Nonna Nicoletta

– Nonna Nicoletta Giulio Bartolomei – Kevi Tucci

– Kevi Tucci Ubaldo Pantani – Gustavo

– Gustavo Paolo Rossi – Libero

– Libero Massimo Ciavarro – Rudy

– Rudy Dario Cassini – Presidente del Consiglio

– Presidente del Consiglio Giobbe Covatta – Don Genesio

– Don Genesio Tess Masazza – Chloe

– Chloe Nicolò De Devitiis – se stesso

– se stesso Roberta Lanfranchi – giornalista radio

Trailer

Ecco il trailer ufficiale del film stasera – 12 maggio 2021 – su Canale 5:

Poveri ma ricchissimi film: diretta tv e streaming

Dove vedere in tv il film Poveri ma ricchissimi? La pellicola va in onda su Canale 5 stasera, mercoledì 12 maggio 2021, a partire dalle 21,20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky.

Non sarete in casa durante la messa in onda del film ma non volete perdervelo per nulla al mondo? Non c’è problema: L’ora legale è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet. Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

Dove vedere Canale 5 in streaming