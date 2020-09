Porta a Porta – Speciale elezioni, questa sera su Rai 1: anticipazioni e ospiti

Bruno Vespa questa sera, 21 settembre 2020, su Rai 1 dalle 21.25 conduce una puntata in prima serata di Porta a Porta – Speciale elezioni. Di cosa parlerà la puntata speciale di stasera? Quali sono le anticipazioni e gli ospiti? Ecco tutte le informazioni.

Le ultime notizie sulle elezioni: i risultati

Anticipazioni e ospiti

Ieri e oggi, 20 e 21 settembre, si è votato in sette regioni (Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania, Puglia, Valle d’Aosta), mentre in oltre mille comuni si sono tenute anche le elezioni amministrative. Un appuntamento elettorale importantissimo, tanto per gli equilibri politici locali che per quelli nazionali, con i risultati che potrebbero avere ripercussioni sulla tenuta del Governo. A questi due appuntamenti si unisce il voto sul referendum per il taglio dei parlamentari. Un vero e proprio election day che può avere conseguenze importanti a livello nazionale.

Lo speciale Porta a Porta, condotto da Bruno Vespa su Rai 1 dalle 21.25, in collaborazione con il Tg1, racconterà i risultati elettorali del Referendum e delle sette regioni in cui si vota per il rinnovo dei consigli regionali. Nello studio di “Porta a Porta” Bruno Vespa avrà ospiti i leader dei partiti e si collegherà con i presidenti eletti nelle regioni. Nel corso della serata interverranno anche i direttori dei maggiori quotidiani. Antonio Noto fornirà le proiezioni in attesa dei risultati ufficiali.

Streaming e tv

Lo speciale Porta a Porta, va in onda oggi, lunedì 21 settembre 2020, alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (HD) del digitale terrestre). Non solo tv. Sarà possibile il programma con Bruno Vespa anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social) RaiPlay.it.

TUTTO SULLE ELEZIONI REGIONALI 2020

TAGLIO DEI PARLAMENTARI: TUTTO SUL REFERENDUM COSTITUZIONALE

