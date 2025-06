Pooh, noi amici per sempre: ospiti, canzoni, scaletta e streaming del concerto

Questa sera, sabato 7 giugno 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Pooh, noi amici per sempre, concerto evento della famosa band italiana tenutosi a Venezia, in Piazza San Marco, lo scorso luglio. Alla conduzione Michelle Hunziker. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (ospiti, canzoni e scaletta)

Dodi Battaglia, Red Canzian, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli si esibiranno sul palco con il loro vasto repertorio. La scaletta ha previsto un mix di canzoni più o meno recenti, partendo, appunto, da “Amici per sempre”, regalando una sorpresa con “Noi due nel mondo e nell’anima”, impreziosito dall’ingresso dell’eterna “Ragazza del Piper”, alias Patty Pravo, cioè la veneziana di Cannaregio Nicoletta Strambelli. Sul palco anche i ragazzi de Il Volo. Nel corso della serata anche un omaggio a Stefano D’Orazio. “È sempre con noi sul palco”, le parole dei suoi amici. Di seguito la possibile scaletta del concerto dei Pooh, noi amici per sempre:

Amici per sempre

Canterò per te

Rotolando respirando

Stai con me

Noi due nel mondo e nell’anima

Giorni infiniti

Dove comincia il sole

L’aquila e il falco

La donna del mio amico

L’altra donna

Stare senza di te

Per te qualcosa ancora

Infiniti noi

Se c’è un posto nel tuo cuore

Io e te per altri giorni

Vieni fuori

In silenzio

Quando una lei va via

Nascerò per te

Storie di tutti i giorni

L’ultima notte di caccia

Viva

Parsifal

Tu dov’eri

Notte a sorpresa

Cercando di te

E vorrei

Ci penserò domani

Pronto, buongiorno è la sveglia

Pierre

50 primavere

Uomini soli

Io sono vivo

Noi siamo in pericolo

Dammi solo un minuto

Tanta voglia di lei

Pensiero

Piccola Katy

Dimmi di sì

Chi fermerà la musica

Streaming e tv

Dove vedere Pooh, noi amici per sempre in diretta tv e live streaming? Il concerto, come detto, va in onda stasera – sabato 7 giugno 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.