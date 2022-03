Più forti del destino: la trama della prossima (terza) puntata e quando va in onda

Cosa succederà nella prossima puntata (la terza) di Più forti del destino, la nuova serie tv di Canale 5? Nella prossima puntata, in onda mercoledì 16 marzo 2022, Libero proporrà a Costanza di fuggire insieme, prima che possa essere troppo tardi e che lei convoli a nozze con Antonio. Intanto, la giovane cercherà in tutti i modi di dimostrare la totale innocenza dell’uomo che l’ha salvata dalle fiamme. Occhi puntati anche su Rosalia: la trama di questa terza puntata rivela che la donna dimostrerà di essere pronta a tutto pur di poter riuscire a difendere il suo futuro. E poi ancora, le anticipazioni di Più forti del destino del 16 marzo rivelano che Guglielmo scoprirà che Arianna è ancora viva e quindi che non è tra le vittime dell’incendio.

Quante puntate

Abbiamo visto la trama della prossima puntata (terza) di Più forti del destino, ma quante puntate sono previste su Canale 5 e quando vanno in onda? In tutto andranno in onda quattro puntate da due episodi ciascuna (otto in totale). Quando? Mediaset ha deciso di trasmettere la fiction con doppio appuntamento settimanale, il mercoledì e venerdì: la prima puntata andrà in onda mercoledì 9 marzo 2022; l’ultima venerdì 18 marzo 2022. Ma vediamo insieme la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):