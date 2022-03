Più forti del destino: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Questa sera, venerdì 11 marzo 2022, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Più forti del destino, fiction diretta da Alexis Sweet, già dietro la macchina da presa di fiction come Ris-Delitti imperfetti, Il Capo dei Capi, Squadra Mobile, Don Matteo e L’Isola di Pietro. La sceneggiatura è stata invece scritta da Laura Ippoliti, autrice di numerose fiction. Nel cast Giulia Bevilacqua, Dharma Mangia Woods e Laura Chiatti e tanti altri attori e attrici. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama (anticipazioni)

Nella seconda puntata, in onda venerdì 11 marzo 2022, i nomi di Arianna e Rosalia sono nell’elenco ufficiale delle vittime. E mentre la povera Rosalia tenta invano di fuggire dal palazzo di Donna Elvira, Arianna riesce a mettersi in contatto con Camilla promettendole di riprenderla presto con sé. Intanto Costanza consapevole di non amarlo, vorrebbe rompere il fidanzamento con Antonio: ma scopre che questo matrimonio è fondamentale per le sorti della sua famiglia. E mentre prepara le ormai inevitabili nozze, vengono formalizzate le accuse di strage a Libero, il quale è costretto a nascondersi. Una notte però Matilde sorprende Costanza e Libero insieme: il ragazzo non riesce a stare lontano dalla sua principessa. Nelle stesse ore Arianna e Saverio escogitano un pericoloso piano a danno di Guglielmo per avere i soldi necessari per partire con Camilla: ma Lucchesi è sulle loro tracce. E dal momento che Rosalia non si rassegna alla prigionia, Donna Elvira la lega a sé con un’odiosa menzogna.

Più forti del destino: il cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata di Più forti del destino, ma qual è il cast completo del film? A guidare il cast ci sono tre attrici: Giulia Bevilacqua, Dharma Mangia Woods e Laura Chiatti. Al loro fianco numerosi altri interpreti già noti a chi ama il mondo della fiction italiana. Ma vediamo insieme il cast completo con i rispettivi ruoli:

Giulia Bevilacqua è Arianna Villalba

Laura Chiatti è Rosalia Catalano

Dharma Mangia Woods è Costanza Di Giusto

Loretta Goggi è Donna Elvira di Buonvicino

Thomas Trabacchi è il Duca Guglielmo Villalba

Francesca Valtorta è Margherita

Sergio Rubini è il Commissario Pietro Lucchesi

Leonardo Pazzagli è Libero

Paolo Sassanelli è Augusto

Alessia Giuliani è Matilde

Giovanni Anzaldo è Giuseppe

Teodoro Giambanco è Antonio

Stefano Rossi Giordani è Saverio

Davide Paganini è Ferdinando

Chiara Cassiano è Camilla

Edoardo Boschetti è Tommaso

Renato Marchetti è Patanè

Claudio Castrogiovanni è il Prefetto

Gaetano Aronica è il Questore

Francesco Meoni è Gaetano Barba

Raffaele Buranelli è il caporedattore

Luciano Miele è il sindaco Pieranni

Mariella Lo Sardo è Ersilia

Antonio Marzolla è il Capitano di Pubblica Sicurezza

Carlo Ettore è il ricettatore

Gabriele Paolocà è il proiezionista

Marta Bulgherini è la cameriera Maria

Alfredo Pea è il maggiordomo dei Buonvicino

Angelo Tanzi è il maggiordomo Filippo

Eleonora Russo è la cameriera Carmela

Teresa Luchena è la Tata Camilla

Al Bettini è un giovane anarchico

Tullia Pagano è un’anarchica

Mirko Bruno è un giornalista

Camilla Tagliaferri è una giornalista

Michele Valerio Legrottaglie è un garzone

Fabio Bizarro è Salvo a 14 anni

Michele Savoia è un fabbro

Streaming e diretta tv

Dove vedere Più forti del destino (qui sopra trama e cast della seconda puntata) in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda il mercoledì e venerdì sera alle ore 21,45 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.