Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, venerdì 13 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda il film Pirati dei Caraibi – Otre i confini del mare, diretto da Rob Marshall, uscito nelle sale cinematografiche nel 2011. Tante le differenze rispetto agli altri film della saga: la trama è liberamente ispirata al romanzo Mari stregati di Tim Powers, alla regia non c’è Gore Verbinski, gran parte del cast dei primi tre film (compresi Orlando Bloom e Keira Knightley) non compare in questa pellicola. Inoltre le riprese si sono tenute per la maggior parte alle Hawaii anziché nei Caraibi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Quando un naufrago viene ritrovato al largo della costa spagnola e rivela di conoscere la posizione della Fonte della Giovinezza, Re Ferdinando VI di Spagna e Re Giorgio II d’Inghilterra (Richard Griffiths) vogliono essere i primi a trovare l’acqua miracolosa. Jack Sparrow (Johnny Depp), intanto, apprende che qualcuno ha rubato la sua identità per arruolare una ciurma, e salva Gibbs (Kevin McNally) dalla forca. Barbossa (Goeffrey Rush), dopo aver perso la gamba e la Perla Nera, è diventato un corsaro al soldo del governo inglese e il Re gli affida il compito di conquistare la Fonte.

Dopo una rocambolesca fuga dal palazzo reale, Sparrow si reca alla locanda La figlia del Capitano per individuare l’impostore. Qui scopre che il ladro di identità è una sua ex fiamma, Angelica Teach (Penélope Cruz), figlia del celebre pirata Edward ‘Barbanera’ Teach (Ian McShane). La donna lo rapisce e lo porta sulla nave del padre, la leggendaria Queen Anne’s Revenge. Barbossa incarica Gibbs di condurlo alla Fonte, mentre Jack scopre che Teach vuole bere l’acqua dell’eterna giovinezza per annullare una profezia, che gli ha predetto morte certa. Per ottenere l’immortalità, secondo la trama di Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare, bisogna recuperare i due Calici d’Argento appartenuti a Ponce de Leon e ottenere le lacrime di una sirena. Chi berrà il bicchiere con la lacrima sarà eternamente giovane, chi berrà quello contenente solo acqua, invece, invecchierà all’istante.

Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare: il cast

Abbiamo visto la trama di Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Johnny Depp: Jack Sparrow

Penélope Cruz: Angelica Teach

Ian McShane: Edward “Barbanera” Teach

Geoffrey Rush: Hector Barbossa

Kevin McNally: Joshamee Gibbs

Sam Claflin: Philip Swift

Àstrid Bergès-Frisbey: Serena

Stephen Graham: Scrum

Richard Griffiths: Re Giorgio II

Greg Ellis: Theodore Groves

Óscar Jaenada: Lo Spagnolo

Damian O’Hare: Andrew Gilette

Keith Richards: Capitano Teague

Gemma Ward: Tamara

Streaming e tv

Dove vedere Pirati dei Caraibi – Ai confini del mare in diretta tv e live streaming? Il film va in onda stasera, venerdì 13 febbraio 2026, in chiaro (gratis) su Italia 1 (canale 6 del vostro telecomando, 106 del decoder Sky) in prima serata, intorno alle ore 21,20. È possibile seguire il film anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.