Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare: trama, cast e streaming

Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare è un film diretto da Rob Marshall, uscito nelle sale cinematografiche nel 2011, sequel di Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo, è il quarto film della famosa saga cinematografica Pirati dei Caraibi.

Differisce dai film precedenti della serie Pirati dei Caraibi per diversi motivi: alla regia non c’è Gore Verbinski, gran parte del cast dei primi tre film (compresi Orlando Bloom e Keira Knightley) non compare in questo film, le riprese si sono tenute per la maggior parte alle Hawaii anziché nei Caraibi e la trama è liberamente ispirata al romanzo Mari stregati di Tim Powers.

Qual è la trama di Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare? Vediamola insieme.

Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare: la trama

Al largo della Spagna, due pescatori trovano un uomo nelle loro reti, che afferma di essere un membro dell’equipaggio di Juan Ponce de León, un conquistador spagnolo morto 200 anni prima durante una spedizione alla ricerca della Fonte della Giovinezza. L’uomo viene portato a Cadice, presso Re Ferdinando VI, che riceve dall’uomo pescato in mare il diario di viaggio di Ponce de León, per poi spirare. Il re spagnolo dà così l’ordine al suo uomo più fidato di trovare la Fonte.

A Londra, Joshamee Gibbs, scambiato per Jack Sparrow, viene messo sotto processo per pirateria. Jack Sparrow riesce a salvare Gibbs e a liberarlo, ma durante la fuga i due vengono catturati dalla Guardia Reale Britannica. Jack viene portato al cospetto di Re Giorgio II, che gli propone di guidare una spedizione verso la Fonte della Giovinezza capitanata da Hector Barbossa, ora un corsaro al servizio del re, da cui scopre che la Perla Nera è affondata e che nel bombardamento Barbossa ha perso una gamba.

Jack riesce a fuggire dal palazzo reale e si reca alla locanda La figlia del Capitano, dove aveva scoperto in una precedente discussione con Gibbs che qualcuno si fingeva lui per arruolare una ciurma e partire alla ricerca della Fonte. Jack affronta così l’impostore, che scoprirà poi essere Angelica Teach, una fiamma del suo passato. La misteriosa donna lo rapisce e lo trasporta sulla Queen Anne’s Revenge, la nave del famigerato pirata Edward Teach, soprannominato “Barbanera”.

Barbossa arruola Gibbs, l’unico oltre a Jack a sapere la posizione esatta della Fonte, sulla nave HMS Providence. Jack, nel frattempo, scopre che Barbanera è il padre di Angelica e che la sua ricerca della Fonte è un tentativo di rompere una profezia che rivela la sua morte entro due settimane per mano di un uomo senza una gamba. Teach minaccia Jack con una bambolina voodoo e questi non può quindi fare altro che assecondare gli ordini di Barbanera e condurlo alla Fonte.

Per usufruire della Fonte della Giovinezza sono necessari due Calici d’Argento appartenuti a Ponce de León e una lacrima di sirena. Un calice deve contenere solamente l’acqua della fonte, l’altro anche la lacrima: colui che berrà dal calice contenente la lacrima otterrà tutti gli anni vissuti e, colui che berrà dal calice contenente solo acqua, otterrà tutti gli anni che avrebbe dovuto vivere.

A Whitecap Bay, Barbanera ordina di catturare una sirena. Queste creature pesciformi sono però tutt’altro che socievoli e dopo aver attaccato un gruppo di pirati utilizzato come esca, si dirigono in massa verso la spiaggia, affrontando Barbanera e Jack, il quale riesce a scacciarle. Intanto il missionario di bordo riesce ad intrappolare una sirena in una piccolissima insenatura, permettendo agli uomini di Barbanera di catturarla. Raggiunta la giungla dell’isola, Jack viene inviato da Barbanera alla ricerca della Santiago, la nave di Ponce de León, dove sono nascosti i Calici d’Argento.

Dopo aver recuperato i Calici d’Argento, Jack si ricongiunge con Barbossa e viene catturato insieme a quest’ultimo dagli spagnoli. Barbossa rivela a Jack che la Perla Nera è stata catturata proprio da Barbanera tramite un maleficio e che, per sfuggire alla morte, lui stesso fu costretto ad amputarsi una gamba. Il suo vero scopo è quindi vendicarsi di Barbanera.

Jack, riunitosi a Teach e alla sua ciurma, arriva alla Fonte, dove Barbossa tende loro un agguato dando inizio a una battaglia. Grazie a un momento di distrazione, Barbossa trafigge Barbanera con la sua spada avvelenata. Angelica, cercando di aiutare suo padre, si ferisce accidentalmente la mano con la lama avvelenata: sia lei sia suo padre vengono quindi mortalmente feriti. Jack riempie i calici magici con le ultime gocce rimaste dell’acqua della Fonte, ormai distrutta, poi versa la lacrima di Serena in uno di essi. Barbanera chiede ad Angelica di sacrificarsi per lui e, anche se lei era disposta a farlo, Jack scambia astutamente i calici: Barbanera muore, consumato dalle acque della Fonte, mentre Angelica ha salva la vita.

Tornato sulla riva, Barbossa prende come trofei personali la spada ed il completo comando della Queen Anne’s Revenge, dirigendosi con la sua nuova ciurma verso Tortuga: ritorna così ad essere un pirata, abbandonando la vita da corsaro. Questo mentre Serena salva Philip da una ferita mortale, baciandolo e scomparendo con lui in acqua (il bacio delle sirene permette di respirare sott’acqua). Jack abbandona su un’isola deserta Angelica che, furiosa, tenta di ucciderlo con la sua pistola.

Infine Jack si ricongiunge con Gibbs, che era precedentemente riuscito a rubare dalla cabina di Barbanera tutta la flotta di navi-trofeo racchiuse in bottiglie prese durante il corso degli anni dal defunto Barbanera, tra cui la Perla Nera.

Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare: il cast

Di seguito il cast del film (attori/ruolo):

Johnny Depp: Jack Sparrow

Penélope Cruz: Angelica Teach

Ian McShane: Edward “Barbanera” Teach

Geoffrey Rush: Hector Barbossa

Kevin McNally: Joshamee Gibbs

Sam Claflin: Philip Swift

Àstrid Bergès-Frisbey: Serena

Stephen Graham: Scrum

Richard Griffiths: Re Giorgio II

Greg Ellis: Theodore Groves

Óscar Jaenada: Lo Spagnolo

Damian O’Hare: Andrew Gilette

Keith Richards: Capitano Teague

Gemma Ward: Tamara

Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare: streaming e tv

Il film va in onda stasera, 2 dicembre 2019, in chiaro (gratis) su Italia 1 (canale 6 del vostro telecomando) in prima serata, intorno alle ore 21,20. È possibile seguire il film Pirati dei Caraibi anche in live streaming tramite la pittaforma Mediaset Play.