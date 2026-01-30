Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 30 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma, film del 2006, diretto da Gore Verbinski e ispirato all’omonima attrazione dei Parchi Disney. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il giorno del loro matrimonio, Will Turner ed Elizabeth Swann vengono arrestati da Lord Cutler Beckett, governatore degli affari della Compagnia delle Indie Orientali, per aver aiutato il Capitano Jack Sparrow a fuggire. Lord Beckett concederà clemenza a Will soltanto se egli riuscirà a recuperare la bussola di Sparrow (capace di puntare verso ciò che chi la impugna desidera di più al mondo). Intanto, Jack Sparrow fugge da una prigione dopo aver ottenuto delle informazioni, ovvero il disegno di una chiave. Quella sera stessa, Jack riceve la visita di “Sputafuoco” Bill Turner, tornato vivo dopo la fine della maledizione descritta nel primo film e ora appartenente alla ciurma dell’Olandese Volante, nave capitanata dal temibile Davy Jones. Sputafuoco gli rammenta che tredici anni prima, Jones aveva recuperato dal fondo del mare la Perla Nera, nominando Jack capitano della stessa. Ora, in cambio di quel favore, Jack deve unirsi alla ciurma di Jones per non essere trascinato negli abissi assieme al suo veliero dal mostruoso Kraken e quindi, terrorizzato, ordina di fare vela verso la terraferma più vicina, cioè l’isola dei Pelegostos.

Will parte per ritrovare Jack, il quale nel frattempo si è nascosto sull’isola dei Pelegostos e costoro, che sono una tribù di cannibali, lo hanno rapito assieme alla sua ciurma. Intanto, il governatore Swann fa evadere Elizabeth, che è sua figlia, dal carcere di Port Royal ma viene catturato e imprigionato da Ian Mercer, braccio destro di Beckett, mentre la ragazza si imbarca clandestinamente su un mercantile diretto a Tortuga. Dopo essere fuggiti dall’isola dei Pelegostos, Will, Jack e la sua ciurma si recano a Cuba per incontrare la sacerdotessa vudù Tia Dalma, la quale rivela loro che Jones custodisce il proprio cuore pulsante nel Forziere Fantasma e che è egli stesso a custodire la chiave per aprirlo. Rintracciata l’Olandese Volante, Will si accorda con Jack per prendere la chiave e scambiarla con la bussola, ma viene catturato dalla ciurma nemica; Jack vuole quindi ingannare Davy Jones cedendogli Will per prendere tempo, pugnalare il suo cuore e poi tornare a salvare il ragazzo ma Jones esige altre 99 anime in cambio della propria.

Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma: il cast

Abbiamo visto la trama di Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Johnny Depp: Jack Sparrow

Orlando Bloom: Will Turner

Keira Knightley: Elizabeth Swann

Stellan Skarsgård: Sputafuoco Bill Turner

Bill Nighy: Davy Jones

Jack Davenport: James Norrington

Kevin McNally: Joshamee Gibbs

Jonathan Pryce: Weatherby Swann

Lee Arenberg: Pintel

Mackenzie Crook: Ragetti

Tom Hollander: Cutler Beckett

Naomie Harris: Tia Dalma

Alex Norton: capitano Bellamy

David Bailie: Cotton

Martin Klebba: Marty

Streaming e tv

Dove vedere Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 30 gennaio 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.