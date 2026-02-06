Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo: tutto quello che c’è da sapere sul film
Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo: trama, cast e streaming del film su Italia 1
Questa sera, venerdì 6 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo, film del 2007 diretto da Gore Verbinski, prodotto da Walt Disney Pictures, in co-produzione con Jerry Bruckheimer Films, e distribuito da Buena Vista International. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
A Port Royal, Lord Cutler Beckett fa condannare all’impiccagione molte persone accusate di pirateria. Durante una di queste esecuzioni, molti detenuti riescono a cantare una canzone che invoca l’intervento del Consiglio della Fratellanza Piratesca. Pertanto Beckett incarica Davy Jones, ora ai suoi comandi, di distruggere tutte le navi fuorilegge.
Will Turner, Elizabeth Swann, Hector Barbossa, Joshamee Gibbs e Tia Dalma si recano a Singapore da Sao Feng per ottenere le carte nautiche necessarie per arrivare allo scrigno del malvagio Davy Jones, dentro cui sono intrappolati Jack Sparrow e la Perla Nera. Jack, Barbossa e Feng fanno infatti parte dei Nove Pirati Nobili, che dovranno riunirsi per fronteggiare la minaccia della Compagnia delle Indie Orientali. Mentre i soldati di Beckett attaccano i pirati a Singapore, Will ottiene le carte da Feng, promettendo di cedergli Jack e chiedendo in cambio la Perla Nera, così da poter salvare suo padre Sputafuoco dall’Olandese Volante.
Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo: il cast
Abbiamo visto la trama di Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Johnny Depp: Jack Sparrow
- Orlando Bloom: Will Turner
- Keira Knightley: Elizabeth Swann
- Stellan Skarsgård: Sputafuoco Bill Turner
- Bill Nighy: Davy Jones
- Chow Yun-fat: Sao Feng
- Geoffrey Rush: Hector Barbossa
- Jack Davenport: James Norrington
- Kevin McNally: Joshamee Gibbs
- Naomie Harris: Tia Dalma/Calypso
- Tom Hollander: Cutler Beckett
- Jonathan Pryce: Weatherby Swann
- Lee Arenberg: Pintel
- Mackenzie Crook: Ragetti
- David Bailie: Cotton
- Martin Klebba: Marty
Streaming e tv
Dove vedere Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 6 febbraio 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.