Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, venerdì 6 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo, film del 2007 diretto da Gore Verbinski, prodotto da Walt Disney Pictures, in co-produzione con Jerry Bruckheimer Films, e distribuito da Buena Vista International. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

A Port Royal, Lord Cutler Beckett fa condannare all’impiccagione molte persone accusate di pirateria. Durante una di queste esecuzioni, molti detenuti riescono a cantare una canzone che invoca l’intervento del Consiglio della Fratellanza Piratesca. Pertanto Beckett incarica Davy Jones, ora ai suoi comandi, di distruggere tutte le navi fuorilegge.

Will Turner, Elizabeth Swann, Hector Barbossa, Joshamee Gibbs e Tia Dalma si recano a Singapore da Sao Feng per ottenere le carte nautiche necessarie per arrivare allo scrigno del malvagio Davy Jones, dentro cui sono intrappolati Jack Sparrow e la Perla Nera. Jack, Barbossa e Feng fanno infatti parte dei Nove Pirati Nobili, che dovranno riunirsi per fronteggiare la minaccia della Compagnia delle Indie Orientali. Mentre i soldati di Beckett attaccano i pirati a Singapore, Will ottiene le carte da Feng, promettendo di cedergli Jack e chiedendo in cambio la Perla Nera, così da poter salvare suo padre Sputafuoco dall’Olandese Volante.

Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo: il cast

Abbiamo visto la trama di Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Johnny Depp: Jack Sparrow

Orlando Bloom: Will Turner

Keira Knightley: Elizabeth Swann

Stellan Skarsgård: Sputafuoco Bill Turner

Bill Nighy: Davy Jones

Chow Yun-fat: Sao Feng

Geoffrey Rush: Hector Barbossa

Jack Davenport: James Norrington

Kevin McNally: Joshamee Gibbs

Naomie Harris: Tia Dalma/Calypso

Tom Hollander: Cutler Beckett

Jonathan Pryce: Weatherby Swann

Lee Arenberg: Pintel

Mackenzie Crook: Ragetti

David Bailie: Cotton

Martin Klebba: Marty

Streaming e tv

Dove vedere Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 6 febbraio 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.