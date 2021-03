Chi sono i Pinguini Tattici Nucleari, ospiti Bugo serata duetti Sanremo 2021

Chi sono i Pinguini Tattici Nucleari, gli ospiti di Bugo per la terza serata del Festival di Sanremo 2021, quella dedicata ai duetti e alle cover? La band dei Pinguini Tattici Nucleari è uno dei gruppi maggiormente in ascesa della musica italiana. Li abbiamo conosciuti bene lo scorso anno quando al Festival di Sanremo 2020 hanno conquistato il terzo posto con il brano Ringo Starr.

I Pinguini Tattici Nucleari hanno conquistato fasce sempre più ampie di pubblico. Conosciamo la carriera e le canzoni della band che hanno portato al Festival di Sanremo. La band indie si è formata a Bergamo nel 2010. Il nome curioso deriva dalla birra Tactical Nuclear Penguin, prodotta dal 2009 dal birrificio britannico BrewDog. Sono sei i componenti del gruppo: Riccardo Zanotti, Nicola Buttafuoco, Elio Biffi, Lorenzo Pasini, Simone Pagani e Matteo Locati. Dopo un primo EP autoprodotto dal titolo Cartoni Animali, nel 2014 arriva il loro primo album, Il re è nudo.

Nonostante la nascita del gruppo sia inizialmente avvenuta in maniera piuttosto casuale, tra i ragazzi si crea subito un’ottima intesa. Il primo progetto li vede impegnati a produrre delle cover metal, ma poi passano a realizzare la loro musica. Dopo Il re è nudo seguono nel 2016 Diamo un calcio all’aldilà e nel 2017 Gioventù bruciata. Nel 2019 la Sony pubblica l’album Fuori dall’hype, anticipato dal singolo Verdura. Il 1 maggio di quell’anno partecipano al tradizionale Concertone di Piazza San Giovanni a Roma. Con il tempo i Pinguini Tattici Nucleari hanno ottenuto un successo di pubblico sempre crescente. Ora il ritorno al Festival come ospiti di Bugo per la serata duetti e cover dove insieme canteranno “Un’avventura”. Pronti a divertirvi?

QUI TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI SANREMO 2021

Potrebbero interessarti Sanremo 2021, gli abiti di Vittoria Ceretti al Festival: vestiti, stilista, look Sanremo 2021, gli abiti de Lo Stato Sociale per la terza serata del Festival Sanremo 2021, il testo integrale del monologo di Giuliano Sangiorgi nella terza serata del Festival