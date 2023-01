Messina Denaro, Pif contro un abitante di Castelvetrano a Cartabianca

Sfuriata di Pif contro un abitante di Castelvetrano, il paese natale di Matteo Messina Denaro, nel corso di Cartabianca, il programma d’approfondimento condotto da Bianca Berlinguer in onda su Rai 3 nella serata di martedì 17 gennaio.

«Queste persone qui mi fanno più schifo di Matteo Messina Denaro. Vaffanculo! Vaffanculo!» 👏🏻👏🏻👏🏻PIF #cartabianca #MatteoMessinaDenaro pic.twitter.com/u1JjEDMELc — giovanni mercadante  (@giuvannuzzo) January 17, 2023

La trasmissione, infatti, ha mandato in onda un servizio nel quale l’inviato chiedeva agli abitanti di Castelvetrano, nel trapanese, una loro opinione sull’arresto di Matteo Messina Denaro.

C’è chi ha minimizzato la cattura definendola “una vittoria ai minimi termini dello Stato” e chi addirittura giudica “un errore” l’arresto del superboss mafioso: “Ma come ci hanno mangiato tutti per 30 anni e ora non è più buono?”.

Le parole di questo signore sono state successivamente commentate da Pif, pseudonimo di Pierfrancesco Diliberto, ospite del programma.

Il regista ha infatti dichiarato: “Una volta aveva un senso negare, ma nel 2023 dire che è stato un errore arrestare Matteo Messina Denaro, gli direi ‘vaffan**lo’, ti farei vedere la foto della bambina morta a Firenze, mi fa più schifo di Matteo Messina Denaro”.

“Queste persone qua mi fanno più schifo del mafioso perché nel 2023 non è possibile, vaffan**lo. Mi dica il nome e cognome di questo qua e gli dico ‘vaffan**lo, querelami. Sei senza dignità'”.

“Io non ho paura del mafioso, io ho paura di questa persona qua che non è nemmeno un mafioso” conclude Pif.