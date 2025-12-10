Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Pietro – Un uomo nel vento: tutto quello che c’è da sapere

di Anton Filippo Ferrari
Pietro – Un uomo nel vento: anticipazioni e streaming (Roberto Benigni)

Questa sera, mercoledì 10 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Pietro – Un uomo nel vento di Roberto Benigni, una serata unica, una prima mondiale, per celebrare nel nome di Pietro il Giubileo che sta per terminare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Un monologo sorprendente e uno straordinario evento tv, per la prima volta dal cuore di Città del Vaticano: Roberto Benigni racconterà la vita dell’uomo al quale Gesù Cristo affidò la sua Chiesa. Un luogo unico, un artista e autore straordinario, amato dal pubblico, per far rivivere una vita misteriosa ed epica. “Non potreste mai immaginare cosa mi sia successo mentre preparavo questo lavoro su Pietro. Mi sono innamorato. Mi sono innamorato di Pietro. Completamente. E quanto mi sono affezionato a lui!”, dice Roberto Benigni. “Perché Pietro è proprio come noi. Lo sento così vicino! Leggendo la sua storia continuavo a pensare: ma quello sono io, avrei fatto la stessa cosa! Pietro ci somiglia profondamente. È proprio come noi. La sua umanità è l’umanità di tutti noi: si arrabbia, agisce d’impulso, sbaglia, fraintende, piange, ride, si addormenta, soffre, gioisce e si lascia commuovere… proprio come facciamo noi. Ed a lui è stato affidato il compito più grande mai dato a un essere umano: aprire o chiudere le porte del Paradiso. Incredibile!”.

Streaming e tv

Dove vedere Pietro – Un uomo nel vento in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, va in onda stasera, 10 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
