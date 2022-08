Piccoli segreti, grandi bugie: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, giovedì 25 agosto 2022, va in onda Piccoli segreti, grandi bugie su Rai 1. Il film è una commedia romantica italiana uscita nel 2016 e dura 100 minuti. Inoltre è diretta da Fabrizio Costa. Scopriamo qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Andiamo con la trama. Piccoli segreti, grandi bugie è un film ambientato a Santo Stefano di Sessanio in provincia de l’Aquila, città segnata duramente dal terremoto del 2009. La comunità, per cercare di rimettersi in piedi, cerca di accalappiare turisti attraverso l’hotel dell’imprenditore Luca. Un giorno arriva un giovane ispettore inviato da un’azienda promozionale torinese per recensire l’hotel ed esprime un giudizio negativo. Luca, infastidito dal parere, si reca in Piemonte di persona e chiede delucidazioni. Ed è qui che incontra Isa, il cui compito è quello di revisionare le bozze prima di mandarle in stampa. A quel punto la ragazza, incuriosita, indaga e parte per l’Abruzzo e cercherà di aiutare Luca e il paesino.

Piccoli segreti, grandi bugie: il cast del film

Ora che abbiamo visto la trama, passiamo invece al cast. Il protagonista, Luca, è interpretato da Giuseppe Zeno. Ecco l’elenco degli attori e dei rispettivi personaggi:

Chiara Francini è Isa

Giuseppe Zeno è Luca

Maria Luisa De Crescenzo è Camilla Del Monaco

Paolo Romano è Giacomo Del Monaco

Lavinia Biagi è Malvina Martelli

Lidia Biondi è Fosca Martelli

Sara D’Amario è Alessandra Grimaldi

Streaming e TV

Dove vedere Piccoli segreti, grandi bugie in streaming e TV? Il film va in onda giovedì 25 agosto 2022 in prima serata, dalle ore 21:20, in prima serata su Rai 1. Chi è interessato a seguire la diretta televisiva può sintonizzarsi sul tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per la versione HD. Se vi interessa seguire il film in streaming potete accedere a RaiPlay in modo del tutto gratuito una volta effettuato il login che può avvenire anche tramite social (Facebook e Gmail). Effettuato l’accesso potrete scegliere il canale in streaming che vi interessa.