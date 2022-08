Piccoli segreti, grandi bugie: il cast del film

Chi fa parte del cast di Piccoli segreti, grandi bugie? Il film è una commedia romantica italiana uscita nel 2016 con la regia di Fabrizio Costa e approda in prima serata giovedì 25 agosto 2022 su Rai 1. La storia raccontata è quella di un piccolo paesino in provincia de L’Aquila messo in ginocchio dopo il terremoto del 2009. I cittadini, con l’aiuto del fiuto imprenditoriale di Luca, cercano di rivendersi lato turistico con un hotel gestito proprio da Luca. Ma un giorno il loro sogno s’infrange perché in città arriva un torinese di un’agenzia promozionale che stronca la loro attività con una cattiva recensione. Ma Luca non ci sta, fa le valigie e parte per il Piemonte, chiedendo delucidazioni. Incontra Isa, che si occupa di correggere le bozze degli articoli prima della pubblicazione, e la donna è incuriosita dal suo racconto al punto che decide di indagare in prima persona e vedere con i suoi occhi l’hotel. Così Luca torna in Abruzzo, ma questa volta sono in due. Chi fa parte del cast? Scopriamolo insieme.

Il cast

Il cast di Piccoli segreti, grandi bugie è guidato da Chiara Francini che interpreta Isa. Ecco l’elenco degli attori e dei rispettivi personaggi della commedia:

Chiara Francini è Isa

Giuseppe Zeno è Luca

Maria Luisa De Crescenzo è Camilla Del Monaco

Paolo Romano è Giacomo Del Monaco

Lavinia Biagi è Malvina Martelli

Lidia Biondi è Fosca Martelli

Sara D’Amario è Alessandra Grimaldi

Piccoli segreti, grandi bugie streaming e TV

