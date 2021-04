Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 22 aprile 2021

Questa sera, giovedì 22 aprile 2021, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. L’apprezzato programma anche stasera avrà come sempre al centro i temi di più stretta attualità politica ed economica, a cominciare dall’emergenza Covid. Non mancheranno i servizi e le inchieste. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 22 aprile, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

In primo piano stasera i temi legati alla campagna vaccinale, lo scontro sulle riaperture e il coprifuoco, con la Lega che si è astenuta al momento del voto sul decreto. Ampio spazio inoltre verrà dedicato a Beppe Grillo, il fondatore del Movimento 5 Stelle, finito nella bufera per il video in cui difendeva pubblicamente il figlio Ciro, 20 anni, indagato dalla procura di Tempio Pausania insieme ad altre tre persone per violenza sessuale di gruppo nei confronti di una coetanea italo-svedese conosciuta in vacanza. Il filmato ha scatenato le critiche politiche, con gli avversari dei pentastellati che accusano il comico di “garantismo a giorni alterni”.

Ampio spazio, secondo le anticipazioni di Piazzapulita di oggi, all’andamento del virus. Come ripartirà il Paese? Riuscirà a usare i soldi del Recovery Fund per attuare quella transizione verso un economia “green” che l’Europa ci chiede? Tra i servizi di oggi, da non perdere un viaggio-inchiesta nelle periferie della Capitale, tra degrado, abbandono e opere incompiute. Tra gli ospiti di Piazzapulita di oggi, 22 aprile: Roberto Cingolani, Ministro alla Transizione Ecologica; Andrea Crisanti, professore di microbiologia dell’Università di Padova; Tito Boeri, economista; i giornalisti Federica Angeli, Mario Calabresi, Selvaggia Lucarelli, Luca Telese e Antonio Padellaro. E ancora tra gli esponenti politici Claudio Borghi Aquilini della Lega e Carlo Calenda di Azione.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

