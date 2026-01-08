Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 8 gennaio 2026

Questa sera, giovedì 8 gennaio 2026, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 8 gennaio 2026, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Stasera si parlerà principalemente del golpe di Trump in Venezuela e del rischio di annessione della Groenlandia. Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: l’ex Premier Romano Prodi; il giornalista e scrittore Roberto Saviano; lo storico dell’arte e rettore dell’Università per Stranieri di Siena Tomaso Montanari; la giurista dell’Università degli Studi di Milano Chantal Meloni; lo scrittore Gianrico Carofiglio; il diplomatico Ettore Sequi; il professore dell’Università Bocconi di Milano Tito Boeri e i giornalisti Riccardo Luna, Gennaro Sangiuliano ed Alessandra Sardoni. Non mancherà uno dei racconti dello scrittore Stefano Massini.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.