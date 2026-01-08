Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:47
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 8 gennaio 2026

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 8 gennaio 2026

Questa sera, giovedì 8 gennaio 2026, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 8 gennaio 2026, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Stasera si parlerà principalemente del golpe di Trump in Venezuela e del rischio di annessione della Groenlandia. Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: l’ex Premier Romano Prodi; il giornalista e scrittore Roberto Saviano; lo storico dell’arte e rettore dell’Università per Stranieri di Siena Tomaso Montanari; la giurista dell’Università degli Studi di Milano Chantal Meloni; lo scrittore Gianrico Carofiglio; il diplomatico Ettore Sequi; il professore dell’Università Bocconi di Milano Tito Boeri e i giornalisti Riccardo LunaGennaro Sangiuliano ed Alessandra Sardoni. Non mancherà uno dei racconti dello scrittore Stefano Massini.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 8 gennaio 2026
TV / Forbidden Fruit: le anticipazioni (trama) sulla puntata di oggi, 8 gennaio
TV / Harry Potter e l’Ordine della Fenice: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ti potrebbe interessare
TV / Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 8 gennaio 2026
TV / Forbidden Fruit: le anticipazioni (trama) sulla puntata di oggi, 8 gennaio
TV / Harry Potter e l’Ordine della Fenice: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Don Matteo 15: il cast (attori e personaggi) della serie
TV / Don Matteo 15 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata della serie
TV / A che ora inizia Don Matteo 15: l’orario della serie su Rai 1
TV / Don Matteo 15: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata
TV / Don Matteo 15: quante puntate, durata e quando finisce
TV / Don Matteo 15: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione
Spettacoli / Aida Yespica e il Venezuela post-Maduro: "Trump ha dato speranze e libertà"
Ricerca