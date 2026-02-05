Icona app
Ultimo aggiornamento ore 17:46
Home » Spettacoli » TV
TV

Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 5 febbraio 2026

Corrado Formigli. Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 5 febbraio 2026

Questa sera, giovedì 5 febbraio 2026, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 5 febbraio 2026, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Questa sera si affronteranno diversi temi tra cui gli scontri di Torino e la annunciata svolta securitaria del Governo, tra propaganda e limiti di costituzionalità. Lo scontro sempre più acceso sulla magistratura. L’uscita di Vannacci dalla Lega. Parteciperanno alla puntata l’ex Capo della Polizia Franco Gabrielli; il giornalista e conduttore di In Altre Parole su La7 Massimo Gramellini; lo storico dell’arte e rettore dell’Università per Stranieri di Siena Tomaso Montanari; la presidente della Fondazione Museo Egizio di Torino Evelina Christillin; l’ex Magistrato Armando SpataroRosy Bindi; Giorgio Mulè, Nicola Fratoianni e i giornalisti Antonio Caprarica Antonio Padellaro. Nel corso della puntata un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini..

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
