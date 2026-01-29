Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 29 gennaio 2026

Questa sera, giovedì 29 gennaio 2026, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 29 gennaio 2026, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Questa sera si affronteranno diversi temi tra cui un’inchiesta sui rapporti tra importanti dirigenti dei partiti di governo e la destra neofascista. Nel corso della puntata ci si interrogherà anche sull’opportunità della presenza dei famigerati agenti dell’ICE alle Olimpiadi invernali Milano Cortina. Procederà, inoltre, l’indagine giornalistica del programma sullo spreco dei fondi pubblici della Sicilia ora colpita da frane e alluvioni. Parteciperanno alla puntata Michele Serra; il Procuratore Capo di Napoli Nicola Gratteri; il professore dell’Università Bocconi di Milano Tito Boeri; l’economista ed ex ministro delle finanze greco Yanis Varoufakis; i giornalisti Gad Lerner, Tonia Mastrobuoni, Claudio Cerasa, Francesco Borgonovo e Attilio Bolzoni e la storica dell’Università Tor Vergata di Roma Michela Ponzani. Nel corso della puntata un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.