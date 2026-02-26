Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 26 febbraio 2026

di Anton Filippo Ferrari
Questa sera, giovedì 26 febbraio 2026, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 26 febbraio 2026, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Questa sera si affronteranno diversi temi tra cui Il referendum sulla giustizia che si sta trasformando sempre di più in un referendum su Giorgia Meloni. Quattro anni di guerra in Ucraina e un’Europa spaccata. Il caso Rogoredo e un nuovo approfondimento sugli Epstein Files. Parteciperanno alla puntata l’avvocata ucraina Premio Nobel per la Pace Oleksandra Matvijčuk; Michele Serra; il giornalista Michele Santoro; la storica dell’Università Tor Vergata di Roma Michela Ponzani; il Presidente del Tribunale di Palermo Piergiorgio Morosini; la politologa e scrittrice Arianna Farinelli; i giornalisti Sacha Biazzo, Italo Bocchino, Antonio Caprarica, Alessandro De Angelis, Stefano Feltri e Luca Josi e l’imprenditore George Guido Lombardi. Nel corso della puntata un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

