Ultimo aggiornamento ore 17:51
Home » Spettacoli » TV
TV

Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 15 gennaio 2026

di Anton Filippo Ferrari
Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 15 gennaio 2026

Questa sera, giovedì 15 gennaio 2026, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 15 gennaio 2026, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Questa sera si affronteranno diversi temi tra cui le mire di Trump sulla Groenlandia e la brutale repressione del regime in Iran. Un’inchiesta esclusiva sui fondi pubblici stanziati dall’ARS, il Parlamento siciliano. Nel corso della puntata un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini. Parteciperanno alla puntata Michele Serra; il fisico Carlo Rovelli; il direttore della rivista di geopolitica Domino Dario Fabbri; la giornalista e conduttrice di In Onda su La7 Marianna Aprile; il direttore di Chora Media Mario Calabresi; il giornalista de Il Fatto Quotidiano Antonio Padellaro; il giornalista Gennaro Sangiuliano; la filosofa Donatella Di Cesare; il vicedirettore di Radio24 Sebastiano Barisoni; l’inviato del quotidiano Domani Nello Trocchia e il direttore de Il Secolo d’Italia Italo Bocchino.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
