Ultimo aggiornamento ore 17:24
TV
TV

Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 12 febbraio 2026

Corrado Formigli. Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 12 febbraio 2026

Questa sera, giovedì 12 febbraio 2026, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 12 febbraio 2026, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Questa sera si affronteranno diversi temi tra cui la macchina della propaganda del Governo Meloni. Nel corso della serata, inoltre, un’inchiesta sull’emergenza sicurezza in Italia e un’intervista al leader spagnolo di Vox, Santiago Abascal. Parteciperanno alla puntata: Michele Serra; Walter Veltroni; il Segretario Generale della CGIL Maurizio Landini; la giornalista e conduttrice di In Onda su La7 Marianna Aprile; la scrittrice e conduttrice radiofonica Benedetta Tobagi; il giornalista Gennaro Sangiuliano; la storica dell’Università Tor Vergata di Roma Michela Ponzani; il portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli e il Deputato della Lega Nicola Molteni. Nel corso della puntata un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
