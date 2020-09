Petra, le anticipazioni della seconda puntata in onda il 21 settembre

Questa sera, lunedì 21 settembre 2020, va in onda la seconda puntata di Petra, intitolata Giorno da cani. Dopo l’ottimo esordio di lunedì scorso, torna la miniserie Sky Original con protagonista Paola Cortellesi. Si tratta della seconda puntata delle quattro previste, con le indagini di Petra Delicato. La serie tv è ambientata a Genova e racconta la storia di Petra, una donna risoluta con due matrimoni alle spalle che finalmente scende in campo per lavorare ad alcuni casi di omicidio e violenza dopo aver lavorato in archivio per tanti anni. Al suo fianco ci sarà il vice ispettore Antonio Monte, interpretato da Andrea Pennacchi, un uomo prossimo alla pensione ma dal forte intuito e saggio come una quercia. Di cosa parla la seconda puntata? Vediamo le anticipazioni del secondo episodio in onda alle ore 21:15 stasera, 21 settembre 2020, su Sky Cinema Uno e Sky Atlantic.

Petra, le anticipazioni della seconda puntata

La seconda puntata di stasera, intitolata Giorno da cani, si apre con il ritrovamento di un corpo senza nome, che porta Petra (Paola Cortellesi) e Antonio (Andrea Pennacchi) a conoscere da vicino il mondo del commercio illegale di cani da difesa. Un bel veterinario, un’addestratrice e un bastardino soprannominato Spavento saranno i loro compagni durante un’indagine complicata, costellata di omicidi e colpi di scena. Per risolvere un caso nel quale niente è come sembra, Petra e Antonio saranno costretti a mettere in gioco tutto.

Il cast di Petra

Sarà proprio Spavento, secondo le anticipazioni della puntata di Petra di oggi, a restituire un nome ed un cognome alla vittima. Da qui partono le indagini, che porteranno i due nel mondo degli allevamenti dei cani, non sempre con risvolti positivi. Quest’indagine, però, avrà anche delle ripercussioni sulle vite personali dei due: se Petra, infatti, sembra legare particolarmente con il veterinario Luca (Alessandro Tedeschi), che le fornisce utili informazioni su un mondo a lei sconosciuto, Monte resterà invece affascinato dall’addestratrice Valentina (Alessia Giuliani). Proprio questo loro coinvolgimento, però, renderà ancora più difficile procedere con le indagini, quando si renderanno conto di avere a che fare con una situazione ben più grossa e grave di quanto pensassero. Petra e Monte dovranno quindi giocarsi tutto per arrivare alla verità. Appuntamento questa sera, 21 settembre 2020, dalle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Atlantic.

