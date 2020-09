Petra, il cast della terza puntata del 28 settembre

Questa sera, 28 settembre 2020, va in onda su Sky Cinema Uno e Sky Atlantic la terza puntata di Petra, la miniserie di quattro puntate con protagonista Paola Cortellesi. Un cast molto ricco, che vede anche Andrea Pennacchi nei panni del vice ispettore Antonio Monte. Protagonista della serie diretta da Maria Sole Tognazzi è Petra Delicato: dopo aver abbandonato la carriera da avvocato, Petra è entrata nel corpo di polizia, ha lavorato per anni in archivio e adesso è pronta ad essere operativa e indagare su veri e propri casi. Petra è una donna dura ma anche sensibile, fredda perché troppo passionale e, dopo due divorzi, crede che l’amore sia sopravvalutato nella vita, per questo preferisce tenere le distanze e focalizzarsi su cose concrete come il lavoro. Di seguito il cast della terza puntata di Petra di oggi.

Tutto sulla serie Petra: trama, cast, trailer e streaming

Cast

Protagonista è Paola Cortellesi nei panni dell’ispettore Petra Delicato, il personaggio basato sulle opere di Alicia Giménez-Bartlett. Al suo fianco vediamo Antonio Monte, il vice ispettore interpretato da Andrea Pennacchi. Nel cast vediamo poi Nicola, l’ex marito di Petra, interpretato da Diego Ribon, poi Pessone (commissario squadra mobile) interpretato da Antonio Zavattieri, Corona (capo squadra mobile) interpretato da Riccardo Lombardo e Lorenzo (ex di Petra) interpretato da Simone Liberati.

Tra i personaggi di Petra troviamo anche Iacalone (pubblico ministero) interpretata da Nicoletta Robello, Erminia (medico legale) interpretata da Cristina Pasino, Luca (veterinario) interpretato da Alessandro Tedeschi, Valentina interpretata da Alessia Giuliani, Egor (ispettore) interpretato da Cristian Popa e Amanda interpretata da Beatrice Aiello.

Anticipazioni terza puntata

Dopo un’intervista televisiva, Petra Delicato (Paola Cortellesi), secondo le anticipazioni, si vede recapitare un pacchetto a suo nome in Questura. All’interno, conservato in un vasetto di formalina, c’è un pene reciso chirurgicamente e un indizio da decifrare. Mentre il medico legale Erminia (Cristina Pasino) cerca di trarre qualche informazione in più dal referto, Petra riceve delle strane telefonate, che sembrano delle vere e proprie richieste di aiuto, a cui seguono altri pacchetti. Petra e Antonio (Andrea Pennacchi) dovranno chiedere aiuto a Egor (Cristian Popa), Ispettore di Polizia appena arrivato da Mosca per un altro caso. E tra Petra ed Egor scatta subito l’attrazione. Appuntamento questa sera, 28 settembre 2020, dalle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Atlantic.

Dove vedere la terza puntata in streaming

