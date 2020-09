Petra streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata della serie

PETRA STREAMING TV – Questa sera, lunedì 28 settembre 2020, alle ore 21,15 su Sky va in onda la terza puntata di Petra (titolo: Messaggeri dell’oscurità), serie tv Sky Original diretta da Maria Sole Tognazzi e con protagonista una grande e inedita Paola Cortellesi. Ma dove sarà possibile vedere in tv e in streaming la serie tv? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della terza puntata

Petra in live streaming e diretta tv

Petra è la serie tv Sky in onda in quattro puntate ogni lunedì dalle ore 21,15 su Sky Atlantic e Sky Cinema Uno. La terza puntata sarà disponibile anche on demand su Sky e in streaming NOW TV. Anche in 4K HDR per i clienti Sky Q satellite. Sarà possibile seguire la serie anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo, piattaforma riservata agli abbonati Sky che permette di seguire tutti i programmi da pc, tablet e smartphone.

Il cast della terza puntata

Come detto, stasera – 28 settembre 2020 – va in onda la terza puntata di Petra, ma cosa succederà? Quali sono le anticipazioni? Nel terzo episodio, intitolato “Messaggeri dell’oscurità”, dopo un’intervista televisiva, l’ispettrice (Paola Cortellesi) si vedrà recapitare un pacchetto a suo nome in Questura. All’interno un pene reciso chirurgicamente e un indizio da decifrare. Si tratta di una minaccia o di una drammatica richiesta di aiuto? Nei giorni successivi arrivano altri pacchetti e nuovi indizi. Petra e Antonio (Andrea Pennacchi) dovranno chiedere aiuto a Egor (Cristian Popa), un affascinante poliziotto appena arrivato da Mosca. Ora che abbiamo tutte le informazioni non ci resta che sederci sul divano e gustarci la terza puntata di Petra! Buona visione!

