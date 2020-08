Perduta nel Vermont: la trama del film stasera su Rai 1

Questa sera, 18 agosto 2020, va in onda su Rai 1 in prima serata Perduta nel Vermont, film in prima visione diretto da David Winning, con Julie Gonzalo e Benjamin Ayres nel cast. Una pellicola sentimentale adatta a tutta la famiglia. Appuntamento stasera alle 21.25. Ma qual è la trama e di cosa parla Perduta nel Vermont? Scopriamolo insieme.

Tutto quello che c’è da sapere sul film

Trama: di cosa parla il film

Protagonista è Angela Young, una giovane scrittrice di successo che vive insieme a Brad, un manager fin troppo impegnato dal suo lavoro per occuparsi dei problemi della sua fidanzata. Angela è stanca, soprattutto dopo il successo inaspettato del suo ultimo libro, con l’attenzione incessante dei mass media e la conseguente pressione che deve sopportare. Per questo la ragazza ha bisogno di staccare la spina per recuperare un po’ le forze. Accantona così interviste e presentazioni e si prende una pausa per godersi il pittoresco autunno del Vermont.

Durante il viaggio, però, qualcosa di inaspettato sconvolge i suoi piani: mentre è al volante della sua auto si scatena un violento temporale e la giovane resta vittima di un incidente. Al suo risveglio Angela – secondo la trama di Perduta nel Vermont – ha perso la memoria e viene trovata a vagare per la cittadina in stato confusionale e senza carta d’identità.

Il medico locale, Jeff Callan che vive da solo con i suoi due figli dopo la morte della moglie, inizia a prendersi cura di lei. Per la bella scrittrice ha inizio una nuova vita, dato che non ricorda niente del suo passato. Poco alla volta, inoltre, finisce per innamorasi perdutamente di Jeff. Quando la sua memoria finalmente ritorna, l’autrice deve compiere una scelta: tornare alla vecchia vita o continuare a vivere il suo sogno d’amore lì dove è finita per caso? Lo scopriremo questa sera, 18 agosto 2020, in prima serata e in prima visione su Rai 1 dalle 21.25 con il film Perduta nel Vermont.

