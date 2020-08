Perduta nel Vermont: trama, cast e streaming del film

Questa sera, martedì 18 agosto 2020, alle ore 21,20 (circa) su Rai 1 va in onda “Perduta nel Vermont”, film in prima visione con la regia di David Winning che racconta la storia di una scrittrice famosa, Angela Young, che scappa nel Vermont per un weekend da sola ma, a seguito di un incidente, perde la memoria e viene affidata al medico della cittadina. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Si tratta di un film romantico. Protagonista è Angela una scrittrice di successo di romanzi per ragazzi. La sua popolarità da una parte è positiva; dall’altra però ha diversi aspetti negativi. La pressione è enorme. La donna decide quindi di cercare un po’ di pace lasciando Boston e finisce in una cittadina del Vermont. Qui viene però sorpresa da un temporale e ha un incidente. Quando si risveglia non ricorda più nulla, soprattutto non ricorda chi è e cosa fa nella vita. In suo soccorso arriva Jeff il bel dottore della cittadina che prova ad aiutarla a ricostruire la sua vita. Il medico la porta a casa sua, dove vive con i suoi figli che cresce da solo. E l’amore tra i due sboccia presto. I ricordi però iniziano a tornare e Angela sarà chiamata a prendere una decisione: resterà con Jeff o tornerà alla sua vecchia vita?

La trama completa

Perduta nel Vermont: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Perduta nel Vermont, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Julie Gonzalo: Angela / Elizabeth

Benjamin Ayres: Dr. Jeff Callan

Lauren McNamara: Emily Callan

Christian Michael Cooper: Alex Callan

Barbara Kottmeier: Cynthia da giovane

Peter Benson: Brad Thompson

Jenn Griffin: Jane Callan

Doron Bell: Sceriffo Kevin Gaines

Mark Brandon: Bob Callan

Streaming e tv

Dove vedere Perduta nel Vermont in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 18 agosto 2020 – alle ore 21,20 su Rai 1 (canale 1 o 501 (HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it.

