Per amore del mio popolo streaming e diretta tv: dove vedere la fiction

Questa sera, domenica 23 maggio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda (in replica) Per amore del mio popolo, miniserie televisiva diretta da Antonio Frazzi, basata sulla vita di don Peppe Diana, il presbitero assassinato dalla camorra a Casal di Principe nel 1994. Il titolo della miniserie prende il nome dal documento scritto contro la camorra da don Peppe insieme ai sacerdoti della Forania di Casal di Principe e distribuito nel Natale del 1991 in tutte le chiese locali. La miniserie è stata trasmessa in prima visione su Rai 1 a vent’anni di distanza dall’omicidio di don Peppe Diana, nel 2014. Dove vedere Per amore del mio popolo in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il film, come detto, va in onda oggi – domenica 23 maggio 2021 – in replica su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre) alle ore 21,25.

Per amore del mio popolo streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay è possibile vedere tutto già prima della messa in onda. Essendo una replica, il contenuto è già disponibile on demand.