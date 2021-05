Per amore del mio popolo – Don Diana: trama, cast, quante puntate e streaming del film

Stasera, domenica 23 maggio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda (in replica) Per amore del mio popolo, miniserie televisiva diretta da Antonio Frazzi, basata sulla vita di don Peppe Diana, il presbitero assassinato dalla camorra a Casal di Principe nel 1994. Il titolo della miniserie prende il nome dal documento scritto contro la camorra da don Peppe insieme ai sacerdoti della Forania di Casal di Principe e distribuito nel Natale del 1991 in tutte le chiese locali. La miniserie è stata trasmessa in prima visione su Rai 1 a vent’anni di distanza dall’omicidio di don Peppe Diana, nel 2014. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Giuseppe Diana, per tutti don Peppe, è un sacerdote della forania di Casal di Principe, dove due famiglie (gli Esposito e i Capuano) si affrontano senza esclusioni di colpi per il controllo del territorio . Per non tradire gli scout, che vedono in lui un’alternativa al mondo che li circonda, don Peppe rinuncia all’opportunità di trasferirsi a Roma e diventa parroco nel suo paese natale. A lui viene affidato Domenico, il figlio illegittimo del boss Antonio Esposito, diviso tra il desiderio di far parte del mondo dei camorristi e quello di essere integrato nel gruppo dei ragazzi che fanno riferimento a don Peppe. Il parroco compie subito delle azioni per rompere l’omertà che lo circonda: rifiuta i soldi che gli offre un noto camorrista, organizza una fiaccolata in paese, crea in parrocchia delle occasioni di incontro e divertimento per allontanare dalla strada il maggior numero di bambini e ragazzi. In particolare don Peppe cerca di essere vicino a Teresa, una giovane del suo gruppo, figlia di un boss, destinata al matrimonio con un ragazzo della famiglia rivale, che rifiuta di sposare dopo aver scoperto che gli ha ammazzato il fratello.

Per amore del mio popolo: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Per amore del mio popolo – Don Diana, ma qual è il cast completo della miniserie? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Alessandro Preziosi: don Peppe Diana

Massimiliano Gallo: Don Antonio Esposito

Gianluca Di Gennaro: Carlo Esposito

Vincenzo Pennarella: Domenico Esposito

Lidia Vitale: Assunta Esposito

Antonio Pennarella: Don Pasquale Capuano

Elena Margaret Starace: Teresa Capuano

Gennaro Mirto: Rosario Capuano

Gigi Savoia: Gennaro Diana

Anita Zagaria: Jolanda Diana

Francesco Procopio: dottor-sindaco Franco Aversa

Yari Gugliucci: Saverio Criscuolo

Michele De Virgilio: capitano Lanzi

Massimo De Lorenzo: don Cassano

Flavio Furno: don Spagnoletti

Mauro Marino: Vescovo Gentili

Franco Barbero: don Luigi

Adriano Pantaleo: Francesco Ficucello

Bruno Tramice: padre di Francesco

Rosaria De Cicco: madre di Francesco

Rosa Diletta Rossi: Mariella

Antonio Friello: padre di Mariella

Mariella Di Lauro: madre di Mariella

Antonia Truppo: Angelina, madre di Enzino

Vincenzo Messina: Gaetano

Carlo Vannini: Giovanni

Pierluigi Cuomo: Achille De Feo

Elena Cucci: Elena Criscuolo, moglie di Saverio

Roberto Calabrese: Salvatore

Antonella Stefanucci: Rosa

Federico Torre: Peppino

Mario Porfito: assessore Sannino

Giovanni Napolitano: Carmelo Sorrentino

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per la serie tv Per amore del mio popolo? La miniserie in origine era composta da due puntate. Rai 1 oggi, però, manderà in onda in replica entrambi gli episodi. La messa in onda è prevista dalle ore 21,25 alle ore 23,50. La durata prevista è quindi di circa 2 ore e 30 minuti.

Streaming e tv

Dove vedere Per amore del mio popolo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 23 maggio 2021 – in replica su Rai 1 alle ore 21,25. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.