TV

E’ morto Peppe Vessicchio: il direttore d’orchestra aveva 69 anni

di Anton Filippo Ferrari
Lutto nel mondo della musica italiana. È morto oggi, 8 novembre 2025, all’età di 69 anni il maestro Beppe Vessicchio. Il celebre direttore d’orchestra, arrangiatore e volto televisivo, secondo quanto riportato dall’Adnkronos, si è spento questo pomeriggio all’ospedale San Camillo di Roma, dove era arrivato a seguito di una complicazione improvvisa.

“Il Maestro Giuseppe Vessicchio è deceduto oggi in rianimazione all’A.O. San Camillo Forlanini a seguito di una polmonite interstiziale precipitata rapidamente. La famiglia chiede riserbo. I funerali si svolgeranno in forma strettamente privata”, si legge nel bollettino ufficiale dell’ospedale.

Peppe Vessicchio, pseudonimo di Giuseppe Vessicchio (Napoli, 17 marzo 1956 – Roma, 8 novembre 2025), è stato un direttore d’orchestra, arrangiatore e personaggio televisivo italiano, principalmente attivo nell’ambito della musica leggera e particolarmente noto per il suo ruolo di direttore d’orchestra al Festival di Sanremo.

