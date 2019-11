People’s Choice Awards 2019, i vincitori: trionfa Stranger Things

Non soltanto Game of Thrones. Anche Stranger Things ha portato a casa un bel gruzzoletto di premi ai People’s Choice Awards 2019. Giunto alla 45esima edizione, il prestigioso riconoscimento assegnato dal pubblico alle serie televisive (e ai rispettivi attori) quest’anno ha dato importanza alla serie fantascientifica di Netflix, premiata nelle categorie “programma” e “serie drammatica”, battendo Riverdale.

Millie Bobby Brown, che in Stranger Things interpreta Undici, ha vinto il premio come attrice preferita.

Tra gli altri riconoscimenti di questa 45esima edizione, The Big Bang Theory ha ritirato per la settima volta il premio per la miglior commedia e Shadowhunters è stata premiata come la miglior serie sci-fi/fantasy.

Anche Zendaya, protagonista della serie HBO Euphoria, è stata premiata come migliori interprete in una serie drammatica.

People’s Choice Awards 2019, tutti i vincitori

Di seguito, tutte le categorie e i rispettivi vincitori dei People’s Choice Awards 2019.

PROGRAMMA PREFERITO

Grey’s Anatomy

Il Trono di Spade

Riverdale

Stranger Things

The Big Bang Theory

The Walking Dead

This Is Us

WWE Raw​

DRAMA PREFERITO

Big Little Lies

Chicago P.D.

Grey’s Anatomy

Il Trono di Spade

Riverdale

Stranger Things

The Walking Dead

This Is Us

COMEDY PREFERITA

Grown-ish

Modern Family

Orange Is the New Black

Saturday Night Live

Schitt’s Creek

The Big Bang Theory

The Good Place

Veep

ATTORE PREFERITO

KJ Apa, Riverdale

Sterling K. Brown, This Is Us

Kit Harington, Il Trono di Spade

Jim Parsons, The Big Bang Theory

Norman Reedus, The Walking Dead

Cole Sprouse, Riverdale

Milo Ventimiglia, This Is Us

Finn Wolfhard, Stranger Things

ATTRICE PREFERITA

Millie Bobby Brown, Stranger Things

Danai Gurira, The Walking Dead

Camila Mendes, Riverdale

Mandy Moore, This Is Us

Lili Reinhart, Riverdale

Sophie Turner, Il Trono di Sapade

Maisie Williams, Il Trono di Sapade

Reese Witherspoon, Big Little Lies

INTERPRETE PREFERITO IN UN DRAMA

Millie Bobby Brown, Stranger Things

Sterling K. Brown, This Is Us

Norman Reedus, The Walking Dead

Lili Reinhart, Riverdale

Sophie Turner, Il Trono di Spade

Maisie Williams, Il Trono di Spade

Reese Witherspoon, Big Little Lies

Zendaya, Euphoria

INTERPRETE PREFERITO IN UNA COMEDY

Kristen Bell, The Good Place

Tiffany Haddish, The Last O.G.

Jameela Jamil, The Good Place

Leslie Jones, Saturday Night Live

Julia Louis-Dreyfus, Veep

Jim Parsons, The Big Bang Theory

Tracee Ellis Ross, Black-ish

Yara Shahidi, Grown-ish

SERIE SCI-FI/FANTASY PREFERITA

Arrow

Le terrificanti avventure di Sabrina

Shadowhunters

Stranger Things

Supernatural

The 100

The Flash

The Umbrella Academy

PROGRAMMA PREFERITO DA GUARDARE TUTTO D’UN FIATO

Il Trono di Spade

Law & Order: Unità Speciale

Orange Is the New Black

Outlander

Queer Eye

Stranger Things

The Umbrella Academy

Tredici

People’s Choice Awards 2019, i riconoscimenti al cinema e alla musica

Durante la serata, si è fatto spazio anche a tre donne che hanno lasciato il segno nel loro settore. Jennifer Aniston, iconica attrice di Friends, è stata premiata con l’Icon Awards. Commossa, è salita sul palco per ritirare il suo premio e ha ringraziato la sitcom che l’ha lanciata tanti anni prima ed è soltanto merito suo, considerato “il regalo di una vita intera”, che oggi può ritenersi un’icona.

Anche Gwen Stefani è stata celebrata con il Fashion Icon Awards, la cantante dei No Doubt ha ringraziato mamma e nonna sul palcoscenico, ma anche chi ascolta la sua musica e compra i suoi abiti.

Anche Pink è stata premiata durante la serata con il People’s Champion Award e il suo discorso ha commosso la sala. “Non mi piacciono i bulli e non mi piacciono le ingiustizie. Parlo tanto e ho la pelle sufficientemente dura per combattere queste battaglie. C’è tanto da fare proprio ora. Il tempo è adesso”.

E poi ha continuato. “Ditemi che una persona non può fare la differenza! Sono un povero derelitto che viene da Doylestown, in Pennsylvania, e sono riuscita a cambiare una piccola parte nel mio piccolo mondo. E c’è così tanto da fare. Non mi interessa cosa pensate in politica. Mi importa dei vostri figli. Mi importa di educazione, umanità e gentilezza. Una gentilezza che oggi è un atto di ribellione. Ci sono persone che non hanno ciò che avete voi. Aiutiamoli a ottenerlo. C’è un pianeta che ha bisogno d’aiuto. Aiutare fa stare bene. Aiutare fa sentire potenti”.

Film del 2019 è stato Avengers: Endgame, un altro trionfo per la Marvel (Scorsese dica quel che vuole).

Film del 2019: Avengers: Endgame

Commedia del 2019: Murder Mystery

Film drammatico del 2019: After

Star maschile del 2019: Robert Downey Jr. per Avengers: Endgame

Star femminile del 2019: Zendaya per Spider-Man: Far From Home

Artista maschile del 2019: Shawn Mendes

Artista femminile del 2019: Billie Eilish

Canzone del 2019: Señorita di Shawn Mendes, Camila Cabello

Album del 2019: Lover di Taylor Swift