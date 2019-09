Euphoria, la nuova serie “scandalo” arriva su Sky Atlantic: perché vederla

Una nuova serie che grida allo scandalo arriva su Sky Atlantic. Al suo debutto negli Stati Uniti, Euphoria ha scatenato pareri contrastanti e ha fatto discutere i telespettatori per alcune scelte forti.

A sua volta, Euphoria è basata sull’omonima serie israeliana ideata da Ron Leshem, Daphna Levin e Tmira Yardeni. La versione americana invece è stata creata da Sam Levinson (conosciuto per aver scritto The Wizard of Lies, Assassination Nation).

L’avvincente e controversa serie televisiva, prodotta da HBO, arriva anche in Italia e mostra un cast talentuoso capitanato dalla brava e giovanissima Zendaya.

Euphoria arriva su Sky Atlantic giovedì 26 settembre 2019, cautamente in seconda serata, sperando di replicare lo stesso interesse di Chernobyl.

Euphoria, perché vedere la serie tv su Sky Atlantic

Partiamo dal presupposto che Euphoria non è un teen-drama, ma più uno young-adult delicato che racconta di un gruppo di adolescenti alle prese con droga, problemi famigliari e tanti conflitti interiori.

Sam Levinson, lo sceneggiatore, ha tratto spunto dalla sua vita personale, una vita turbolenta macchiata da un passato da tossicodipendente, passato anche alla protagonista, Rue.

Rue ha diciassette anni, ha un animo sensibile e problematico che deve gestire forti disturbi d’ansia. Suo padre si è ammalato gravemente ed è morto, facendola cadere nel turbine della droga sin da giovane. Dopo essere finita in overdose, Rue deve rimettersi in piedi ed è da qui che parte la sua storia in Euphoria.

La serie affronta cinque personalità diverse in otto puntate, dove la parola chiave sarà “scalpore”.

Euphoria, il cast della chiacchieratissima serie tv

Nella serie, Rue incontra tanti altri personaggi: abbiamo Jules Vaughn, la nuova arrivata dai capelli colorati che tempo addietro è stata chiusa in un istituto per giovani affetti da patologie psichiatriche. Inoltre, Jules è transgender.

Tra gli altri personaggi spunta Nate Jacobs, il bello della scuola interpretato da Jacob Elordi, la cheeleader Maddy Perez, interpretata da Alexa Demie, sfrontata e consapevole della propria bellezza con la delicatezza di un elefante.

Nel cast di Euphoria veiamo Barbie Ferreira interpretare Kat Hernandez, Sydney Sweeney interpretare Cassie Howard, Maude Apatow interpretare la sorella di Cassie e Algee Smith nelle vesti di Chris McKay, il fenomeno del football al primo anno di liceo.

Euphoria, perché la serie è portatrice di “scandalo”

Quali sono le controversie relative a questa serie tv? Se è vero che Euphoria è stata venerata dalla critica, è anche vero che è stata pesantemente affondata dal Parents Television Council (un’associazione che si occupa di pubblicare recensioni sui programmi tv e analizza il potenziale effetto dannoso che potrebbero avere sui bambini) che ha contestato la presenza di “quasi 30 peni sullo schermo” in una puntata e anche per lo stupro esplicito di un personaggio.

Un’altra disavventura per Euphoria riguarda i One Direction. La giovane teen-band è finita nell’occhio del ciclone poiché in una delle puntate della prima stagione Kat Hernandez scrive una fan fiction spinta e visiva su Harry Styles e Louis Tomlinson. Con il supporto delle immagini, i due membri dei One Direction nella fan fiction intrattengono una relazione sessuale esplicita, cosa che ha turbato non poco le due celebrities, venuti a conoscenza della cosa tramite Twitter. I fan della band hanno dato il via a una petizione per rimuovere la scena dalla serie tv, mentre Harry e Louis hanno affermato di essere contrariati perché non hanno mai dato il consenso per quella scena.

Euphoria va in onda da giovedì 26 settembre 2019 in seconda serata, ore 23:15, su Sky Atlantic.