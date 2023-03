Pechino Express 2023, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 16 marzo

PECHINO EXPRESS 2023 ELIMINATI – Chi è stato eliminato oggi, giovedì 16 marzo, al termine dalla puntata di Pechino Express 2023 in onda su Sky Uno? A dover lasciare il docu-reality è stata la coppia formata da… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO…

Coppie

Quali sono le coppie (concorrenti) in gara a Pechino Express 2023? A lottare per il premio finale, che sarà poi devoluto a sostegno di una delle ONG che operano nei Paesi visitati durante l’edizione, sono 9 coppie. Eccole:

Le attiviste: GIORGIA SOLERI E FEDERIPPI

GIORGIA SOLERI E FEDERIPPI Gli avvocati: ALESSANDRA DEMICHELIS E LARA PICARDI

ALESSANDRA DEMICHELIS E LARA PICARDI Gli Italo Americani: JOE BASTIANICH E ANDREA BELFIORE

JOE BASTIANICH E ANDREA BELFIORE Gli ipocondriaci: DARIO E CATERINA VERGASSOLA

DARIO E CATERINA VERGASSOLA Mamma e Figlio: MARTINA COLOMBARI E ACHILLE COSTACURTA

MARTINA COLOMBARI E ACHILLE COSTACURTA I Novelli sposi: FEDERICA PELLEGRINI E MATTEO GIUNTA

FEDERICA PELLEGRINI E MATTEO GIUNTA Le mediterranee: CAROLINA STRAMARE E BARBARA PREZJA

CAROLINA STRAMARE E BARBARA PREZJA I siculi: SALVATORE SCHILLACI E BARBARA LOMBARDO

SALVATORE SCHILLACI E BARBARA LOMBARDO Gli istruiti: MARIA ROSA PETOLICCHIO E ANDREA DI PIERO

Streaming e tv

Dove vedere Pechino Express 2023 (qui sopra gli eliminati) in diretta tv e live streaming? Il reality, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,15 su Sky Uno. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo live o in differita anche in streaming tramite la piattaforma – riservata agli abbonati Sky – SkyGo o sulla piattaforma a pagamento Now.

Dopo il suo passaggio su Sky, il programma andrà in onda anche in chiaro su Tv8. Non è ancora stata annunciata la data ma, salvo sorprese, si dovrebbe seguire lo stesso cronoprogramma dell’edizione 2022, con la messa in onda in chiaro nell’autunno del 2023.