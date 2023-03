Pechino Express 2023: concorrenti, percorso (tappe), quante puntate e streaming

Da giovedì 9 marzo 2023 alle ore 21,15 su Sky Uno va in onda Pechino Express 2023, la decima edizione del docu-reality condotto da Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio. Il primo è conduttore del reality fin dalla seconda edizione (dopo essere stato concorrente nella prima, condotta da Emanuele Filiberto di Savoia ed in onda su Rai 2), mentre il secondo – concorrente dell’ottava edizione – è subentrato a della Gherardesca dopo un suo infortunio in alcune puntate dell’edizione 2022. La produzione ha infine deciso di mantenere la conduzione a due per il resto della stagione e di confermarla anche in questa. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Coppie

Quali sono le coppie (concorrenti) in gara a Pechino Express 2023? A lottare per il premio finale, che sarà poi devoluto a sostegno di una delle ONG che operano nei Paesi visitati durante l’edizione, sono 9 coppie. Eccole:

Le attiviste: GIORGIA SOLERI E FEDERIPPI

GIORGIA SOLERI E FEDERIPPI Gli avvocati: ALESSANDRA DEMICHELIS E LARA PICARDI

ALESSANDRA DEMICHELIS E LARA PICARDI Gli Italo Americani: JOE BASTIANICH E ANDREA BELFIORE

JOE BASTIANICH E ANDREA BELFIORE Gli ipocondriaci: DARIO E CATERINA VERGASSOLA

DARIO E CATERINA VERGASSOLA Mamma e Figlio: MARTINA COLOMBARI E ACHILLE COSTACURTA

MARTINA COLOMBARI E ACHILLE COSTACURTA I Novelli sposi: FEDERICA PELLEGRINI E MATTEO GIUNTA

FEDERICA PELLEGRINI E MATTEO GIUNTA Le mediterranee: CAROLINA STRAMARE E BARBARA PREZJA

CAROLINA STRAMARE E BARBARA PREZJA I siculi: SALVATORE SCHILLACI E BARBARA LOMBARDO

SALVATORE SCHILLACI E BARBARA LOMBARDO Gli istruiti: MARIA ROSA PETOLICCHIO E ANDREA DI PIERO

Percorso (tappe, paesi)

Abbiamo visto le coppie di concorrenti di Pechino Express 2023, ma qual è il percorso (tappe) della decima edizione? In questa stagione il reality show arriva nel cuore dell’Asia, in tre territori ricchi di culture antichissime e scenari avventurosi: India, Borneo malese e Cambogia. Sono luoghi in cui la spiritualità orientale si intreccia alla natura selvaggia, dove la giungla convive con le rovine di regni passati e le città del presente, in cui gli uomini hanno sviluppato usi e modalità di vita unici per condurre la propria esistenza.

La rotta dei viaggiatori partirà in India, dalla giungla urbana di Mumbai, la città con più densità di popolazione al mondo, per poi attraversare il cuore del “sub-continente”, svelandone i mille contrasti, fra riti sacri, spezie, colori e singolari usanze di vita quotidiana, fino allo splendido scenario delle backwaters del Kerala; si tufferà poi nella natura selvaggia del Borneo malese, fra specie animali uniche al mondo e culture antiche fatte ancora oggi di misteriosi rituali; infine raggiungerà la Cambogia, dove fra la maestosità della capitale Phnom Penh, adagiata lungo il fiume Mekong, e i territori interni costellati di villaggi e foreste dall’atmosfera magica e sospesa, si concluderà nel fantastico scenario di Angkor, sito archeologico famoso in tutto il mondo, luogo ideale per rappresentare quel miscuglio di natura selvaggia, fascino orientale e culture antiche e moderne che accompagnerà tutto il percorso di questa edizione.

Pechino Express 2023: quante puntate

Quante puntate sono previste per Pechino Express 2023 su Sky Uno? In tutto andranno in onda 10 puntate: la prima giovedì 9 marzo 2023; l’ultima (la finale) giovedì 11 maggio 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: giovedì 9 marzo 2023

Seconda puntata: giovedì 16 marzo 2023

Terza puntata: giovedì 23 marzo 2023

Quarta puntata: giovedì 30 marzo 2023

Quinta puntata: giovedì 6 aprile 2023

Sesta puntata: giovedì 13 aprile 2023

Settima puntata: giovedì 20 aprile 2023

Ottava puntata: giovedì 27 aprile 2023

Nona puntata: giovedì 4 maggio 2023

Decima puntata: giovedì 11 maggio 2023

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Pechino Express 2023? Ogni puntata (in onda il giovedì sera su Sky Uno) avrà una durata di 150 minuti.

Streaming e tv

Dove vedere Pechino Express 2023 in diretta tv e live streaming? Il reality, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,15 su Sky Uno. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo live o in differita anche in streaming tramite la piattaforma – riservata agli abbonati Sky – SkyGo o sulla piattaforma a pagamento Now. Dopo il suo passaggio su Sky, il programma andrà in onda anche in chiaro su Tv8. Non è ancora stata annunciata la data ma, salvo sorprese, si dovrebbe seguire lo stesso cronoprogramma dell’edizione 2022, con la messa in onda in chiaro nell’autunno del 2023.