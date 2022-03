Pechino Express 2022: quando va in onda su Tv8

Quando va in onda Pechino Express 2022 su TV8? Il reality show arriva con una nuova edizione in prima serata su Sky Uno. Lasciando quindi i piccoli schermi in chiaro di Rai 2, il programma guidato da Costantino della Gherardesca cambia casa e approda in prima serata sulla pay-tv. Si parte giovedì 10 marzo 2022, alle ore 21:15. Il programma andrà in onda una volta a settimana, puntualmente di giovedì, per un totale di dieci puntate. Ma quando arriva su TV8, in chiaro, al momento non possiamo saperlo. Non è prevista infatti ancora una messa in onda in chiaro per la nuova edizione di Pechino Express. Essendo un programma di recente uscita, il network è interessato a dare maggiore priorità agli abbonati alla pay-tv, che in quanto paganti possono godere in anteprima delle nuove puntate di Pechino Express. Prossimamente, com’è capitato per altri programmi di Sky come MasterChef e Italia’s Got Talent, anche il reality show arriverà in chiaro su TV8.

Cast

Per Pechino Express si tratta di una nuova avventura, diversa dalle precedenti soprattutto perché cambia canale per la messa in onda. Arriva su Sky Uno in prima serata e, per l’edizione 2022, ha scelto un cast composto da venti concorrenti per un totale di dieci coppie. L’obiettivo sarà quello di arrivare alla finale, dopo aver percorso un viaggio lungo 7.000 km vagando per le splendide città del Medio Oriente. Quattro sono gli stati che il cast di Pechino Express visiterà nel corso della nuova edizione: Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi. Di seguito ecco quali sono i concorrenti in gara, con i rispettivi nomi di coppia:

Alex Schwazer e Bruno Fabbri “Gli Atletici”

Ciro e Giovambattista Ferrara “Padre e Figlio”

Barbascura X e Andrea Boscherini “Gli Scienziati”

Rita Rusic e Cristiano Di Luzio “I Fidanzatini”

Anna Ciati e Giulia Paglianiti “Le TikToker”

Victoria Cabello e Paride Vitale “I Pazzeschi”

Fru e Aurora Leone “Gli Sciacalli”

Nikita Pelizon e Helena Prestes “Italia-Brasile”

Bugo e Cristian Dondi “Gli Indipendenti”

Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni “Mamma e Figlia”

Streaming e TV

Pechino Express 2022 arriva su Sky Uno e, per accedere ai contenuti della pay-tv, è necessario sottoscrivere un abbonamento. Soltanto così sarà possibile seguire tutti gli episodi in TV, anche in live streaming attraverso la piattaforma di Sky Go, gratuita per tutti gli abbonati Sky, e la piattaforma di NOW. Qui sarà possibile anche recuperare tutti gli episodi andati precedentemente in onda grazie alla funzione on demand. Tutto ciò che vi servirà sarà un pc, uno smartphone o un tablet, così come una TV smart.